В столичном метро пассажира избили из-за цвета волос: видео

Впоследствии хулиган записал видео с извинениями, в котором убеждает, что причиной инцидента якобы был не внешний вид потерпевшего.

В пятницу, 2 февраля, на "синей" ветке киевского метро мужчина в спортивной форме набросился с кулаками на пассажира и жестоко избил его.

Видео инцидента публикуют в соцсетях.

Как утверждают очевидцы, причиной избиения стал яркий цвет волос у парня. Нападающий несколько раз ударил парня кулаком в лицо, после чего тот упал на сиденье, а затем на пол вагона. Хулигана не остановило, что другие пассажиры требовали прекратить избиение.

Впоследствии он записал видео с извинениями, в котором убеждает, что причиной инцидента был не внешний вид потерпевшего, а то, что он якобы оскорбил его и бросил бутылкой из-под энергетика. Обращаясь к избитому, он просит его быть "пацаном" и больше так не делать.

В столичном метро пассажира избили из-за цвета волос

Напомним, ранее в городе Тетиев Белоцерковского района Киевской области подрались две 14-летние лицеистки. Местные паблики сообщают, что драка произошла из-за парня.

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