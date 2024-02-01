В Киеве устраивали вечеринки с групповым сексом: все закончилось неожиданно

В Киеве судили организаторов вечеринок с групповым сексом. Один из них – местный таксист получил испытательный срок.

Об этом говорится в приговоре Шевченковского районного суда г. Киева.

По данным следствия, трое сообщников в ноябре 2022 – январе 2023 года решили организовывать вечеринки с групповым сексом. Для этого они разместили объявления в телеграмм-каналах и подыскивали потенциальных участников вечеринки.

Также подозреваемые узнавали сексуальные предпочтения клиентов, арендовали помещения, заказывали фуршет и покупали контрацептивы. Идея с такими вечеринками заключалась в том, что незнакомцы занимались между собой групповым сексом и платили за это организаторам "мероприятия".

Тогда же этим заинтересовалась правоохранители, агент которых совершил "оперативную закупку" и несколько раз ездил на групповые вечеринки – в квартиры и сауну.

По данным следствия, подозреваемые провели несколько подобных вечеринок, после чего их задержала полиция.

Один из организаторов мероприятия в ходе следствия вину признал и заключил соглашение с прокурором. Суд признал его виновным по ч.2 ст.302 УК Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы, заменив на год испытательного срока.

Приговор суда

Напомним, в Ивано-Франковске осудили женщину из-за ее секс-видео.

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