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СБУ установила личности россиян, которые во время оккупации Киевщины забивали гражданских людей палками

СБУ установила личности россиян, которые во время оккупации Киевщины забивали гражданских людей палками

Военные РФ / Фото: Associated Press

В феврале и марте 2022 года они принимали участие в захвате населенных пунктов Броварского и Бучанского районов.

Служба безопасности установила личности четырех российских военных, которые во время оккупации Киевщины забивали гражданских людей палками и выводили их на расстрел.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как отмечается, речь идет о майоре Александре Васильеве – помощнике командира 15-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил России; ⁠майоре Алексее Булгакове – командире мотострелковой роты этой же воинской части РФ; младшем лейтенанте Георгии Раднатарове – командире разведывательной роты 37-й отдельной мотострелковой бригады страны-агрессора; ⁠рядовом Дугаре Шожоеве – военнослужащем 5-й отдельной танковой бригады России.

В феврале и марте 2022 года они участвовали в захвате населенных пунктов Броварского и Бучанского районов и проводили там массовые репрессии против местных жителей. Тогда рашисты массово похищали людей и заключали их в созданных ими застенках.

По данным следствия, во время одного из таких "рейдов" в селе Богдановка фигуранты Булгаков и Васильев приказали рядовому Шожоеву вывести местного жителя из собственного дома для допроса. Затем оккупанты отвезли мужчину в застенки, которые они обустроили в захваченной школе. Там рашисты били потерпевшего, гасили окурки на его теле и угрожали убийством. Таким образом оккупанты пытались "выбить" из него признание в причастности к движению сопротивления в регионе. Не получив "нужных ответов", Булгаков и Васильев приказали Шожоеву продолжить пытки мужчины, "назначив" ему 10 ударов палкой, – рассказали в СБУ.

Еще один российский оккупант – Раднатаров – в марте 2022 года схватил жителя Бучи, связал ему руки и надел на голову мешок. После этого рашист поставил пострадавшего к стенке, приставил к его затылку ствол автомата и поднял затвор, имитируя расстрел.

Затем захватчик снял с головы мужчины мешок и стал угрожать ему топором и ножом. В случае отказа сотрудничать с оккупантами Раднатаров пригрозил муччине, что отрежет ему ногу или перережет горло. Однако рашисту так и не удалось сломить украинца и заставить его помогать оккупантам. После пыток он бросил раненого посреди улицы.

Следователи Службы безопасности заочно сообщили Васильеву, Булгакову и Шожоеву о подозрении по ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (отдача приказа о совершении жестокого обращения с гражданским населением и другие нарушения законов и обычаев войны по предварительному сговору группой лиц, жестокое обращение с гражданским населением)”, – добавили в СБУ.

Кроме того, Раднатаров заочно уведомлен о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (совершение жестокого обращения с гражданским населением). Продолжаются комплексные меры по привлечению рашистов к ответственности за совершение военных преступлений.

Напомним, что в Киеве 19-летний мошенник вместе с сообщниками обманул 100 украинцев.

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