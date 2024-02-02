В Киеве мужчина ограбил восьмилетнего мальчика: в полиции сообщили подробности (фото, видео)

Киевские копы уже задержали 38-летнего подозреваемого в ограблении ребенка.

В Киеве мужчина ограбил восьмилетнего мальчика.

Об этом сообщила полиция Киева.

"В дежурную часть Дарницкого управления полиции обратилась местная жительница с заявлением об ограблении. Женщина сообщила, что неизвестный силой отобрал смартфон у ее малолетнего сына. На место направили следственно-оперативную группу и работников криминальной полиции районного управления", – говорится в сообщении.

На месте происшествия правоохранители установили, что днем, когда мальчик возвращался из школы, неизвестный выхватил у него из рук телефон и скрылся.

Начальник криминальной полиции Дарницкого управления полиции Александр Пак сообщил, что во время комплекса розыскных мероприятий в течение нескольких часов оперативники подразделения задержали подозреваемого.

"Им оказался 38-летний киевлянин, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за хранение наркотиков. Мы изъяли у подозреваемого вещественные доказательств, в том числе мобильный телефон, и задержали его в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", — рассказал Пак.

Полиция задержала рецидивиста и нашла у него смартфон ребенка/Фото: полиция Киева

Следователи Дарницкого управления полиции сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины – грабеж, совершенный в условиях военного положения.

За совершенное мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Полиция задержала грабителя и изъяла у него смартфон мальчика/Фото: полиция Киева

"Сейчас следователи направили в районный суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, а мы проверяем его на вероятную причастность к совершению других уголовных правонарушений на территории столицы", — добавил начальник криминальной полиции.

Опубликовано Полиция Киева Пятница, 2 февраля 2024 г.

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