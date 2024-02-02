У столичному метро пасажира побили через колір волосся: відео

Згодом хуліган записав відео з “вибаченнями”, в якому переконує, що причиною інциденту нібито був не зовнішній вигляд потерпілого.

У п’ятницю, 2 лютого, на “синій” гілці київського метро чоловік у спортивній формі накинувся із кулаками на пасажира і жорстоко побив його.

Відео інциденту публікують у соцмережах.

Як стверджують очевидці, причиною побиття став яскравий колір волосся у хлопця. Нападник кілька разів ударив хлопця кулаком в обличчя, після чого той упав на сидіння, а потім на підлогу вагона. Хулігана не зупинило те, що інші пасажири вимагали припинити побиття.

Згодом він записав відео з “вибаченнями”, в якому переконує, що причиною інциденту був не зовнішній вигляд потерпілого, а те, що він начебто образив його і кинув пляшкою з-під енергетика. Звертаючись до побитого, він просить його бути “пацаном” та більше так не робити.

У столичному метро пасажира побили через колір волосся

Нагадаємо, раніше у місті Тетіїв Білоцерківського району Київської області побилися дві 14-річні ліцеїстки. Місцеві пабліки повідомляють, що бійка сталася через хлопця.

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