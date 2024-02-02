У Києві чоловік пограбував восьмирічного хлопчика: у поліції повідомили подробиці (фото, відео)

Київські копи вже затримали 38-річного підозрюваного у пограбуванні дитини.

У Києві чоловік пограбував восьмирічного хлопчика.

Про це повідомила поліція Києва.

"До чергової частини Дарницького управління поліції звернулася місцева мешканка із заявою про пограбування. Жінка повідомила, що невідомий силою відібрав смартфон у її малолітнього сина. На місце направили слідчо-оперативну групу та працівників кримінальної поліції районного управління", – йдеться у повідомленні.

На місці події правоохоронці встановили, що вдень, коли хлопчик повертався зі школи невідомий вихопив у нього з рук телефон та втік.

Начальник кримінальної поліції Дарницького управління поліції Олександр Пак повідомив, що під час комплексу розшукових заходів, протягом декількох годин, оперативники підрозділу затримали підозрюваного.

"Ним виявився 38-річний киянин, якій раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за зберігання наркотиків. Ми вилучили у підозрюваного речові докази, у тому числі мобільний телефон, та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", – розповів Пак.

Поліція затримала рецидивіста і знайшла у нього смартфон дитини / Фото: поліція Києва

Слідчі Дарницького управління поліції повідомили зловмиснику про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану.

За вчинене чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.

Поліція затримала грабіжника і вилучила у нього смартфон хлопчика / Фото: поліція Києва

"Наразі слідчі скерували до районного суду клопотання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а ми перевіряємо його на ймовірну причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень на території столиці", – додав начальник кримінальної поліції.

Опубліковано Поліція Києва Пʼятниця, 2 лютого 2024 р.

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