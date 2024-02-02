Одягнув мультитульний ключ на палець: під Києвом рятувальники надали допомогу підлітку (фото)

До рятувальників зателефонували лікарі травмпункту, до якого хлопчика 2010 року народження привезли стурбовані батьки.

На Київщині рятувальники надали допомогу підлітку, який одягнув мультитульний ключ на палець.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Київській області.

До оперативно-диспетчерської служби Броварського району 1 лютого о 18:15 надійшло повідомлення про те, що потрібна допомога рятувальників.

Медики броварської лікарні звернулися до рятувальників та повідомили, що у травмпункт звернулися батьки хлопчика 2010 року народження. Він одягнув мультитульний ключ на палець і не міг самостійно зняти.

Палець дуже набряк.

За допомогою спеціального інструмента швидко та безболісно було звільнено палець хлопця.

Рятувальники звільнили палець дитини за допомогою спеціального інструмента

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