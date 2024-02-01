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У Києві влаштовували вечірки із груповим сексом: усе закінчилось несподівано

У Києві влаштовували вечірки із груповим сексом: усе закінчилось несподівано

У Києві викрили організаторів вечірок із груповим сексом / Фото: pixabay.com

Поліція, дізнавшись про вечірку, здійснювала "оперативну закупівлю".

У Києві судили організаторів вечірок із груповим сексом. Один із них - місцевий таксист отримав іспитовий термін. 

Про це йдеться у вироку Шевченківського районного суду м. Києва. 

За даними слідства, троє спільників у листопаді 2022 - січні 2023 року вирішили організовувати вечірки із груповим сексом. Для цього вони розмістили оголошення у телеграм-каналах та підшукували потенційних учасників вечірки. 

Також підозрювані дізнавались про сексуальні вподобання клієнтів, орендували приміщення, замовляли фуршет та купували контрацептиви. Ідея із такими вечірками полягала у тому, що незнайомці займались між собою груповим сексом та платили за це організаторам "заходу". 

Тоді ж цим зацікавилась правоохоронці, агент яких здійснив "оперативну закупівлю" та кілька разів їздив на групові вечірки - у квартири та сауну. 

За даними слідства, підозрювані провели кілька таких вечірок, після чого їх затримала поліція. 

Один із організаторів заходу під час слідства провину визнав та уклав угоду з прокурором. Суд визнав його винним за ч.2 ст.302 КК України та засудив на 3 роки позбавлення волі, замінивши на рік іспитового терміну. 

Вирок суду / ©
Вирок суду

Нагадаємо, в Івано-Франківську засудили жінку через її секс-відео.

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