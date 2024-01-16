Ногами по голові: на Київщині через хлопця побилися 14-річні ліцеїстки (фото)

У місті Тетіїв Білоцерківського району Київської області побилися дві 14-річні ліцеїстки. Місцеві пабліки повідомляють, що бійка сталася через хлопця. Одна з дівчат поводилася з особливою жорстокістю та била суперницю ногами по голові та в обличчя, коли та вже лежала на снігу.

Відповідне відео поширив Telegram-канал "Біла Церква без табу".

Примітно, що троє хлопців спостерігали за бійкою дівчат, знімали її на смартфони і не намагалися завадити. Один з них навіть прибрав руку постраждалої дівчини, щоб суперниці було легше її бити.

Один із хлопців, який знімав бійку дівчат на телефон і навіть не думав втрутитись / Фото: Поліція Київської області

Поліцейські Київщини розпочали кримінальне провадження.

Про це повідомляє поліція Київської області.

Про подію правоохоронцям стало відомо під час моніторингу соцмереж, де було висвітлено відео конфліктної ситуації. Поліцейські розшукали батьків постраждалої дівчиним та після отримання заяви від них, розпочали негайну перевірку.

"Наразі всі учасники конфлікту, який трапився 12 січня в місті Тетієві, встановлені. Обоє 14-річних дівчат є ліцеїстками місцевого навчального закладу. Між ними виникла сварка, у ході якої одна з дівчат завдала іншій ударів руками та ногами", - йдеться у повідомленні поліції.

За направленням правоохоронних органів дитина у супроводі батьків пройде відповідну судово-медичну експертизу. Після отримання результатів поліцейські зʼясують ступінь тяжкості тілесних ушкоджень, що дозволить правоохоронцям надати події остаточної кваліфікації.

Бійка 14-річних дівчат у Тетієві на Київщині / Фото: Поліція Київської області

Дізнавачі за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури за фактом побоїв та мордування розпочали досудове розслідування (ч.1 ст.126 ККУ).

Нагадаємо, поліція Київщини повідомила про підозру групі молодиків, які розтрощили вагон потягу Яготин-Київ. Правоохоронці встановили всіх причетних до правопорушення. Ними виявилися 10 жителів Бориспільського району та столиці віком від 13 до 21 років. Їм загрожує до чотирьох років обмеження або позбавлення волі.

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