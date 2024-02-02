СБУ встановила особи окупантів, які під час окупації Київщини забивали цивільних людей палицями

В лютому та березні 2022 року вони брали участь у захопленні населених пунктів Броварського та Бучанського районів.

Служба безпеки встановила особи чотирьох російських окупантів, які під час окупації Київщини забивали цивільних людей палицями та виводили їх на розстріл.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як зазначається, мова йде про ⁠майора Олександра Васильєва – помічника командира 15-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил Росії; ⁠майора Олексія Булгакова – командира мотострілецької роти цієї ж військової частини РФ; молодшого лейтенанта Георгія Раднатарова – командира розвідувальної роти 37-ї окремої мотострілецької бригади країни-агресора; ⁠рядового Дугара Шожоєва – військовослужбовця 5-ї окремої танкової бригади Росії.

В лютому та березні 2022 року вони брали участь у захопленні населених пунктів Броварського та Бучанського районів і проводили там масові репресії проти місцевих мешканців. Тоді рашисти масово викрадали людей та ув’язнювали їх у створених ними катівнях.

“За даними слідства, під час одного з таких “рейдів” у селі Богданівка фігуранти Булгаков та Васильєв наказали рядовому Шожоєву вивести місцевого жителя з власного будинку для допиту. Потім окупанти відвезли чоловіка до катівні, яку вони облаштували у захопленій школі. У застінках рашисти били потерпілого, гасили недопалки на його тілі та погрожували вбивством. У такий спосіб окупанти намагались “вибити” з нього зізнання у причетності до руху опору в регіоні. Не отримавши “потрібних відповідей”, Булгаков та Васильєв наказали Шожоєву продовжити катування чоловіка, “призначивши” йому 10 ударів палкою”, - розповіли в СБУ.

Ще один російський окупант – Раднатаров – у березні 2022 року схопив мешканця Бучі, зв’язав йому руки та одягнув на голову мішок. Після цього рашист поставив постраждалого до стінки та приставив до його потилиці ствол автомата і взвів затвор, імітуючи розстріл.

“Потім загарбник зняв з голови чоловіка мішок і став погрожувати йому сокирою та ножем. У разі відмови співпрацювати з окупантами, Раднатаров пригрозив чоловіку, що відрубає йому ногу або переріже горло. Однак рашисту так і не вдалося зламати українця і змусити його допомагати окупантам. Після катувань він кинув пораненого посеред вулиці. Наразі слідчі Служби безпеки заочно повідомили Васильєву, Булгакову та Шожоєву про підозру за ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (віддання наказу про вчинення жорстокого поводження з цивільним населенням та інших порушень законів та звичаїв війни за попередньою змовою групою осіб, жорстоке поводження з цивільним населенням)”, - додали в СБУ.

Крім того, Раднатарову заочно повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (вчинення жорстокого поводження з цивільним населенням). Тривають комплексні заходи для притягнення рашистів до відповідальності за вчинення воєнних злочинів.

Нагадаємо, що у Києві 19-річний шахрай разом зі спільниками ошукав 100 українців.

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