Надел мультитульный ключ на палец: под Киевом спасатели оказали помощь подростку (фото)

Спасателям позвонили врачи травмпункта, в который мальчика 2010 года рождения привезли обеспокоенные родители.
В Киевской области спасатели оказали помощь подростку, который надел мультитульный ключ на палец.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киевской области.
В оперативно-диспетчерскую службу Броварского района 1 февраля в 18:15 поступило сообщение о том, что нужна помощь спасателей.
Медики броварской больницы обратились к спасателям и сообщили, что в травмпункт обратились родители мальчика 2010 года рождения. Он надел мультитульный ключ на палец и не мог самостоятельно снять.
Палец очень отек.
С помощью специального инструмента быстро и безболезненно был уволен палец парня.
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