Угрожает ли Киеву эпидемия холеры и гепатита из-за отключения света: ответ эпидемиологов

В Киеве заговорили о риске эпидемии из-за проблем с водой: что говорят медики

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В Киеве пока не зафиксированы вспышки холеры, дизентерии, брюшного тифа и вирусного гепатита А. Сообщение о якобы угрозе эпидемии инфекционных заболеваний в столице является преувеличением

Об этом сообщили в Киевском городском центре контроля и профилактики заболеваний.

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Так, сегодня в ряде СМИ появились сообщения со ссылкой на комментарии специалистов ГУ «Киевский городской ЦКПХ МЗ» о якобы угрозе возникновения в столице эпидемии холеры, дизентерии и гепатита «А» из-за перебоев с водой.

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В Центре пояснили, что анализ возможных эпидемических угроз является частью постоянной работы специалистов и не означает, что в городе сложилась опасная ситуация.

«Такая трактовка информации некорректна и не отражает реальной эпидемической ситуации в Киеве. Оценка рисков — это не прогноз эпидемии», — объяснили в городском центре контроля и профилактики болезней.

Специалисты Центра отмечают, что постоянно анализируют потенциальные угрозы общественному здоровью, в частности, риски распространения инфекционных заболеваний в случае нарушений работы систем водоснабжения и водоотведения.

Эпидемиологи успокаивают, что стабилизационные отключения электроэнергии или относительно непродолжительные экстренные обесточивания сами по себе не свидетельствуют о эпидемической угрозе. Даже если такие отключения сопровождаются временными перебоями в водоснабжении, это не означает автоматического ухудшения эпидемической ситуации или повышения риска распространения инфекционных заболеваний.

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Что важно знать о текущей ситуации

По данным эпидемиологического надзора, по состоянию на 1 ноября 2026 года вспышки холеры, дизентерии, брюшного тифа и вирусного гепатита А в Киеве не зарегистрированы.

«Киевский городской ЦУПХ Минздрава Украины» осуществляет постоянный эпидемиологический надзор за инфекционными заболеваниями и лабораторный мониторинг питьевой воды.

Рекомендующие жителям Киева

В случае перебоев с водоснабжением использовать для питья бутилированную или обеззараженную воду. Помните, что кипячение не устраняет химического загрязнения.

Соблюдать правила личной гигиены, тщательно мыть руки с мылом.

Использовать безопасную воду для мытья овощей, фруктов и посуды.

При появлении симптомов кишечных инфекций своевременно обращаться за медицинской помощью.

Специалисты продолжают мониторить эпидемическую ситуацию в столице и призывают не путать оценку потенциальных рисков с фактической угрозой вспышки заболеваний.

Ранее мы писали, грозит ли Киеву прекращение водоснабжения, могут ли жители остаться без канализации и насколько столица готова к худшим сценариям.

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