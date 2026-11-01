ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
131
Время на прочтение
2 мин

Угрожает ли Киеву эпидемия холеры и гепатита из-за отключения света: ответ эпидемиологов

В Киеве опровергли сообщения об угрозе эпидемии из-за перебоев с водой и светом.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
В Киеве заговорили о риске эпидемии из-за проблем с водой: что говорят медики

В Киеве заговорили о риске эпидемии из-за проблем с водой: что говорят медики

В Киеве пока не зафиксированы вспышки холеры, дизентерии, брюшного тифа и вирусного гепатита А. Сообщение о якобы угрозе эпидемии инфекционных заболеваний в столице является преувеличением

Об этом сообщили в Киевском городском центре контроля и профилактики заболеваний.

Так, сегодня в ряде СМИ появились сообщения со ссылкой на комментарии специалистов ГУ «Киевский городской ЦКПХ МЗ» о якобы угрозе возникновения в столице эпидемии холеры, дизентерии и гепатита «А» из-за перебоев с водой.

В Центре пояснили, что анализ возможных эпидемических угроз является частью постоянной работы специалистов и не означает, что в городе сложилась опасная ситуация.

«Такая трактовка информации некорректна и не отражает реальной эпидемической ситуации в Киеве. Оценка рисков — это не прогноз эпидемии», — объяснили в городском центре контроля и профилактики болезней.

Специалисты Центра отмечают, что постоянно анализируют потенциальные угрозы общественному здоровью, в частности, риски распространения инфекционных заболеваний в случае нарушений работы систем водоснабжения и водоотведения.

Эпидемиологи успокаивают, что стабилизационные отключения электроэнергии или относительно непродолжительные экстренные обесточивания сами по себе не свидетельствуют о эпидемической угрозе. Даже если такие отключения сопровождаются временными перебоями в водоснабжении, это не означает автоматического ухудшения эпидемической ситуации или повышения риска распространения инфекционных заболеваний.

Что важно знать о текущей ситуации

По данным эпидемиологического надзора, по состоянию на 1 ноября 2026 года вспышки холеры, дизентерии, брюшного тифа и вирусного гепатита А в Киеве не зарегистрированы.

«Киевский городской ЦУПХ Минздрава Украины» осуществляет постоянный эпидемиологический надзор за инфекционными заболеваниями и лабораторный мониторинг питьевой воды.

Рекомендующие жителям Киева

  • В случае перебоев с водоснабжением использовать для питья бутилированную или обеззараженную воду. Помните, что кипячение не устраняет химического загрязнения.

  • Соблюдать правила личной гигиены, тщательно мыть руки с мылом.

  • Использовать безопасную воду для мытья овощей, фруктов и посуды.

  • При появлении симптомов кишечных инфекций своевременно обращаться за медицинской помощью.

Специалисты продолжают мониторить эпидемическую ситуацию в столице и призывают не путать оценку потенциальных рисков с фактической угрозой вспышки заболеваний.

Ранее мы писали, грозит ли Киеву прекращение водоснабжения, могут ли жители остаться без канализации и насколько столица готова к худшим сценариям.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie