Влаштував бійку у вагоні метро: хулігану повідомили про підозру

Підозрюваному загрожує обмеження волі на строк до п'яти років.

Поліцейські встановили особу молодого чоловіка, який у п’ятницю, 2 лютого, напав на пасажира київського метро та влаштував бійку. За вчинене йому загрожує до п‘яти років обмеження волі.

Про це у суботу, 3 лютого, повідомили у поліції Києва.

Про інцидент у метро правоохоронцям стало відомо під час моніторингу мережі Інтернет. Внаслідок бійки 20-річний пасажир отримав тілесні ушкодження, а зловмисник зник з місця події.

“Оперативники та дізнавачі управління поліції в метрополітені спільно зі слідчими та аналітиками кримінального аналізу у співпраці з оперативними службами столичного главку відтворили маршрут руху зловмисника та встановили його місцезнаходження. Порушником виявився 18-річний мешканець Київської області”, - повідомили у поліції.

Молодому чоловікові, який влаштував бійку, повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство. Наразі із підозрюваним працюють дізнавачі, встановлюються всі обставини конфлікту.

У столичному метро пасажира побили через колір волосся

Нагадаємо, напередодні відео інциденту опублікували у соцмережах. Як стверджують очевидці, причиною побиття став яскравий колір волосся у хлопця. Згодом хуліган записав відео, в якому по-своєму пояснив причину конфлікту.

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