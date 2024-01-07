В Киеве произошла стрельба возле отделения полиции: есть раненые – подробности

В Дарницком районе Киева около полуночи, 6 января, произошла стрельба возле отделения полиции. В результате перестрелки есть раненые.

Об этом сообщает Киев INFO.

Как пишет паблик, 6 января в отделение полиции Дарницкого района подошел неизвестный мужчина и сообщил дежурному, что его избили. Сотрудники вызвали патрульный экипаж, однако в это время к зданию полиции подъехал автомобиль Renault.

"Неизвестные с авто напали на уже избитого мужчину, а один из них ударил бутылкой по голове и правоохранителя. Полицейский произвел выстрел, один из нападавших получил ранения. Его, как и дежурного, доставили в больницу, а других задержали", — говорится в сообщении. .

Там также добавили, что мужчина, которого избили, скрылся с места происшествия.

Напомним, внучке "завхоза" Кучмы, совершившей пьяное ДТП в Киеве, продолжили меру пресечения (фото, видео).

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