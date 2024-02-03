"Папу вытащили из машины и он упал": на Киевщине сотрудники ТЦК избили мужчину — фото, видео

В Киевской области произошел очередной скандал с работниками ТЦК – под Броварами они остановили водителя-дальнобойщика, заставили его выйти из авто и избили.

Об этом в Facebook рассказала дочь пострадавшего Вероника Кольцова.

Как написала девушка, инцидент произошел 30 января, около 12:30, в селе Рудницкое Броварского района. По словам Вероники, ее отца заставили выйти из авто, после чего повалили на землю и стали избивать.

Мать девушки, которая ехала со своим мужем, также заставили выйти из грузовика, угрожая оружием, а затем приказали удалить отснятое видео с телефона.

"Думали, что все обойдется спокойно, так как мой отец относился к ТЦК довольно спокойно, без качания своих прав, и без оскорблений… В момент, когда приехали две машины, которые вызвали ТЦК, моя мама начала снимать видео, потому что поняла, что оружие не просто так снимается с предохранителя и не просто так патронник заправляется патронами! В этот момент моего папу вытащили из машины и он упал на спину, и в это же время два человека постучали в пассажирскую дверь, где сидела мама, она открыла дверь и перед ней стояли два "человека" с направленным оружием на нее и сказали выходить из машины!", — сообщила Вероника.

Мужчина, которого избили сотрудники ТЦК в Киевской области Фото/ Facebook: Вероника Кольцова

Как добавила девушка, пока ее папу избивали, а у мамы забирали телефон и удаляли все, что возможно только, работник полиции, приехавший до этого, стоял в стороне, "руки в карманах и он смотрел на всю эту ситуацию и никак не реагировал".

Ее 55-летний отец с сотрясением мозга находится в медицинском учреждении. Девушка также рассказала, что у него нет одного пальца на левой руке.

Диагноз врачей после избиения мужчины сотрудниками ТЦК в Киевской области Фото/ Facebook: Вероника Кольцова

"Так же как ТЦК, стояли и просто смотрели как на их глазах едва не убивают людей. Я знаю, что в мой адрес будет много глупых комментариев по типу, таких уклонистов, это провокация ВСУ... Скажу вам так, мой папа повестку взял и добровольно расписался в ней, мой папа поддерживает ВСУ так же как и моя семья. Мы понимаем что такое потери на войне, мы понимаем, что такое когда близкие нам люди на "нуле".... Я прекрасно понимаю, что ребят нужно менять, но не таким образом! Я не говорю, что все, кто стоит на постах и дают повестки плохие, нет! Я говорю о данных лицах, которые занимались этим преступлением и о тех, кто стоял в стороне и никак не действовал! Я прошу о розгласке этой ситуации, о максимальных репостах", — говорится в сообщении девушки.

Мужчина, которого избили сотрудники ТЦК в Киевской области Фото/ Facebook: Вероника Кольцова

Вероника обнародовала скриншот с реакцией пресс-центра Броварского районного управления полиции. В комментарии представители ведомства отметили, что начато досудебное расследование по факту нанесения телесных повреждений.

"Также сообщаем, что в отношении работника полиции будет назначено служебное расследование и будет проведена проверка правомерности его действий", — говорится в ответе правоохранителей.

Комментарий Броварского районного управления полиции Фото/ Facebook: Вероника Кольцова

На момент публикации новости пресс-служба Броварского районного ТЦК и СП не комментировала информацию по избиению мужчины.

Напомним, полицию обязали задерживать и доставлять в ТЦК — изменения в мобилизацию-2024.

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