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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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5 мин

Киев "парализовал" транспортный коллапс: мост закрыт, на дорогах километровые пробки, а такси — "золотое" (видео)

После атаки баллистическими ракетами на Киев Южный мост не работает, а основные магистрали столицы стоят в пробках. Рассказываем, как сейчас добраться с левого берега на правый и сколько стоит такси.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
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Южный мост

Южный мост

Утром 27 октября в Киеве существенно затруднено движение транспорта. После ночной российской атаки баллистическими ракетами перекрыли Южный мост, остановили движение метро на части «зеленой» линии, а на ключевых магистралях столицы образовались многокилометровые пробки.

ТСН.ua собрал актуальную информацию о пробках в Киеве, работе метро и общественного транспорта, ценах на такси, а также варианты, как добраться с левого берега на правый и наоборот.

Атака на Киев 27 октября: что произошло с Южным мостом

В ночь на 27 октября Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. О попадании в Южный мост и административное здание сообщили в КМВА и мэре Киева Виталий Кличко. По информации городских властей, в результате удара повреждена автомобильная часть моста и наземная инфраструктура метрополитена.

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что враг попал именно в Южный мост. По его словам, из-за этого была повреждена инфраструктура метро, а специалисты метрополитена работали на месте всю ночь.

«Движение поездов между станциями „Осокорки“ — „Красный хутор“ на зеленой ветке метро временно приостановлено из-за попадания в инфраструктуру метро на Южном мосту», — сообщил Виталий Кличко.

В КМВА также подтвердили, что движение автомобильного транспорта по Южному мосту пришлось временно ограничить из-за последствий атаки.

Патрульная полиция Киева отдельно сообщила, что движение по мосту перекрыто для транспорта в обоих направлениях и призвала водителей учитывать это при планировании поездок.

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Южный мост в Киеве закрыт: как доехать с левого берега на правый

Движение по Южному мосту временно перекрыто в обоих направлениях — об этом сообщила Патрульная полиция Киева. Соответственно, воспользоваться им для поездки между левым и правым берегами сейчас нельзя.

Основной альтернативой для автомобилей стал Дарницкий мост. Именно через него, по информации КГГА, также была перенаправлена часть общественного транспорта, в том числе автобусы №22 и №91.

Поэтому самые большие пробки образовались на левом берегу — в частности, на подъездах к переправе. По имеющимся данным, пробка тянется от Харьковского массива.

На правом берегу движение также осложнено, в частности на проспектах Степана Бандеры, Валерия Лобановского и Берестейском, а также на Набережно-Рыбальской, Жилянской и улице Ивана Выговского.

Как доехать с правого берега Киева на левый

Для поездок в обратном направлении ситуация аналогична: Южный мост закрыт для движения в обе стороны, поэтому автомобилистам приходится пользоваться альтернативными переправами.

Один из основных маршрутов — через Дарницкий мост. Из-за перераспределения транспортного потока на подъездах к нему образовались значительные пробки, так что на дорогу стоит закладывать больше времени.

Для части пассажиров альтернативой остается «красная» линия метро, по состоянию на утро работающая в обычном режиме. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко: по его словам, движение поездов осуществляется между станциями «Академгородок» и «Лесная», а все станции, в частности «Черниговская» и «Лесная», открыты для пассажиров.

Как работает метро в Киеве после атаки 27 октября

Работа метро в течение ночи и утра менялась. О текущей ситуации сообщили в КГГА и Киевском метрополитене, а мэр Киева Виталий Кличко отдельно рассказал о возобновлении движения на красной линии.

По состоянию на утро 27 октября ситуация такова:

  • «Красная» линия: по информации Кличко, поезда курсируют между станциями «Академгородок» и «Лесная». Все станции, в частности, «Черниговская» и «Лесная», открыты для пассажиров.

  • «Зеленая» линия: поезда курсируют только между «Сырьком» и «Выдубичами».

  • Участок «Осокорки» — «Красный хутор»: движение поездов временно приостановлено. Об этом сообщил Виталий Кличко, объяснив это попаданием в инфраструктуру метро на Южном мосту.

  • Южный мост: движение поездов метро через него не осуществляется.

Автобусы через Дарницкий мост: как изменили маршруты №22 и №91

Из-за закрытия Южного моста в Киеве изменили маршруты автобусов №22 и №91. Как сообщили в КГГА, теперь они курсируют через Дарницкий мост в обоих направлениях.

На маршруте №22 работает 14 автобусов. Пять из них, по данным КГГА, курсируют по сокращенной схеме — от улицы Тростянецкой до станции метро «Лыбидская». На маршруте №91 работает семь автобусов.

Из-за увеличения погрузки на «красную» линию метро на временном автобусном маршруте №1-М работают 15 единиц транспорта — такую информацию также предоставили в КГГА.

Также из-за перекрытий на улице Новоконстантиновской изменили маршрут автобуса №72. В направлении станции метро «Контрактовая площадь» он курсирует по улицам Тульчинской, Кирилловской и Николая Кравченко, а в направлении массива «Синеозерный» — по улицам Николая Кравченко и Кирилловской.

«Просим пассажиров с пониманием отнестись к ситуации, заблаговременно планировать свои маршруты и следить за оперативными изменениями в работе общественного транспорта на официальных информационных ресурсах», — отметили в КГГА.

Цены на такси в Киеве 27 октября: сколько стоит поездка между берегами

Из-за перекрытия Южного моста, масштабных пробок и повышенного спроса стоимость такси между левым и правым берегами Киева существенно выросла.

По данным пользователей, утром 27 октября поездка с левого берега на правый может стоить от 700 до 1000 грн. Конкретная цена зависит от района отправки и назначения, сервиса такси и текущего спроса.

Напомним, поздно вечером 26 октября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. В результате удара в столице зафиксировали попадание и повреждение в Деснянском и Днепровском районах. Под ударом оказались территория у станции метро, общежитие одного из университетов, медицинские учреждения и другая гражданская инфраструктура. В результате атаки один человек погиб, еще 10 пострадали, девять раненых госпитализировали.

Уже утром 27 октября стало известно о повреждении Южного моста и инфраструктуры метрополитена в результате нового удара. Поэтому движение транспорта мостом перекрыли в обоих направлениях, а на «зеленой» линии метро ввели ограничения.

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