Подростки "захватили" кабину машиниста метро в Киеве во время движения поезда: что известно

Полиция уже устанавливает личности любителей экстрима.
Полиция Киева разыскивает лиц, которые отперли двери кабины машиниста в вагоне метрополитена во время движения поезда.
В социальных сетях распространяется видео, на котором подросток отпирает ключом дверь в кабину машиниста, в которой срабатывает сигнализация. Другой участник события снимает это на камеру.
Подросток со знанием дела отключает сигнализацию на пульте машиниста. Дальше парень с удовлетворенным выражением лица садится в кресло машиниста и попадает в кадр. После этого компания быстро убегает из кабины, перебегая в пустой вагон. Один из них кричит, что застрял.
Зачем ребята сделали подобное, пока неизвестно, но их уже разыскивает полиция.
Любители экстрима, судя по видео, проникли в хвостовую кабину машиниста, когда поезд курсировал по линии подземки.
В полиции Киева сайту ТСН.ua сообщили, что это событие уже зарегистрировали, проводится расследование.
"Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, а также лиц, совершивших данное правонарушение. Событие произошло в поезде, который двигался по красной ветке метрополитена. Пока выясняем, на какой именно станции это произошло", — сообщили сайту ТСН.ua в полиции Киевского метрополитена.
Ранее сообщалось, что в Киевской области из-за парня подрались 14-летние лицеистки.
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