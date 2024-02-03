Подростки "захватили" кабину машиниста метро в Киеве во время движения поезда: что известно

Полиция Киева разыскивает лиц, которые отперли двери кабины машиниста в вагоне метрополитена во время движения поезда.

В социальных сетях распространяется видео, на котором подросток отпирает ключом дверь в кабину машиниста, в которой срабатывает сигнализация. Другой участник события снимает это на камеру.

Подросток со знанием дела отключает сигнализацию на пульте машиниста. Дальше парень с удовлетворенным выражением лица садится в кресло машиниста и попадает в кадр. После этого компания быстро убегает из кабины, перебегая в пустой вагон. Один из них кричит, что застрял.

Зачем ребята сделали подобное, пока неизвестно, но их уже разыскивает полиция.

Любители экстрима, судя по видео, проникли в хвостовую кабину машиниста, когда поезд курсировал по линии подземки.

В полиции Киева сайту ТСН.ua сообщили, что это событие уже зарегистрировали, проводится расследование.

"Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, а также лиц, совершивших данное правонарушение. Событие произошло в поезде, который двигался по красной ветке метрополитена. Пока выясняем, на какой именно станции это произошло", — сообщили сайту ТСН.ua в полиции Киевского метрополитена.

В Киеве подростки проникли в кабину машиниста в вагоне метро

Ранее сообщалось, что в Киевской области из-за парня подрались 14-летние лицеистки.

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