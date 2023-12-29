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Серия взрывов в Киеве: повреждена одна из станций метро

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Серия взрывов в Киеве: повреждена одна из станций метро

Фото: УНИАН

Станция работает как укрытие.

В Киеве во время воздушной тревоги утром 29 декабря сработали силы ПВО. Взрывом повреждено здание станции метро "Лукьяновская".

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

"Взрывом повреждено здание станции метро "Лукьяновская", — говорится в сообщении.

По словам мэра, станция работает как укрытие. Тем временем поезда курсируют без остановки.

Как сообщалось, во время воздушной тревоги в Киеве произошли взрывы. Власти информировали об интенсивной работе ПВО.

Кроме того, в результате ракетного удара пострадали. Сначала он информировал о пяти пострадавших в столице, но впоследствии мэр Виталий Кличко подчеркнул, что семеро госпитализированных.

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5223
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