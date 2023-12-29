Серия взрывов в Киеве: повреждена одна из станций метро

Станция работает как укрытие.
В Киеве во время воздушной тревоги утром 29 декабря сработали силы ПВО. Взрывом повреждено здание станции метро "Лукьяновская".
Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.
"Взрывом повреждено здание станции метро "Лукьяновская", — говорится в сообщении.
По словам мэра, станция работает как укрытие. Тем временем поезда курсируют без остановки.
Как сообщалось, во время воздушной тревоги в Киеве произошли взрывы. Власти информировали об интенсивной работе ПВО.
Кроме того, в результате ракетного удара пострадали. Сначала он информировал о пяти пострадавших в столице, но впоследствии мэр Виталий Кличко подчеркнул, что семеро госпитализированных.