Серия взрывов в Киеве: повреждена одна из станций метро

В Киеве во время воздушной тревоги утром 29 декабря сработали силы ПВО. Взрывом повреждено здание станции метро "Лукьяновская".

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

"Взрывом повреждено здание станции метро "Лукьяновская", — говорится в сообщении.

По словам мэра, станция работает как укрытие. Тем временем поезда курсируют без остановки.

Как сообщалось, во время воздушной тревоги в Киеве произошли взрывы. Власти информировали об интенсивной работе ПВО.

Кроме того, в результате ракетного удара пострадали. Сначала он информировал о пяти пострадавших в столице, но впоследствии мэр Виталий Кличко подчеркнул, что семеро госпитализированных.

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