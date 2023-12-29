У Києві сталися вибухи: що відомо

У Києві зранку п'ятниці, 29 грудня, сталися вибухи. Гучно було під час масштабної повітряної тривоги.

Про це повідомляють моніторингові групи та міський голова Віталій Кличко.

"Вибухи в Києві. Працює ППО. Залишайтеся в укриттях", - наголосив мер.

Київська обласна військова адміністрація підтвердила ракетну атаку на регіон. Влада також інформує про роботу ППО.

"Жителі Київщини! Ракетна атака! У регіоні працюють сили ППО", - йдеться у повідомленні.

Людей просять дотримуватися інформаційної тиші, не знімати та не викладати до Мережі роботу наших захисників.