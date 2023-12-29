В Киеве произошли взрывы: что известно

В регионе работала ПВО.
В Киеве с утра пятницы, 29 декабря, произошли взрывы. Громко было во время масштабной воздушной тревоги.
Об этом сообщают мониторинговые группы и мэр Виталий Кличко.
"Взрывы в Киеве. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях", — подчеркнул мэр.
Киевская областная военная администрация подтвердила ракетную атаку на регион. Власти также информируют о работе ПВО.
"Жители Киевщины! Ракетная атака! В регионе работают силы ПВО", — говорится в сообщении.
Людей просят соблюдать информационную тишину, не снимать и не излагать в Сеть работу наших защитников.
Напомним, оккупанты нанесли ракетные удары по Киеву. В нескольких районах города рухнули обломки ракеты. Кроме того, есть жертвы. Повреждена одна из станций метро.