В Киеве произошли взрывы: что известно

В Киеве с утра пятницы, 29 декабря, произошли взрывы. Громко было во время масштабной воздушной тревоги.

Об этом сообщают мониторинговые группы и мэр Виталий Кличко.

"Взрывы в Киеве. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях", — подчеркнул мэр.

Киевская областная военная администрация подтвердила ракетную атаку на регион. Власти также информируют о работе ПВО.

"Жители Киевщины! Ракетная атака! В регионе работают силы ПВО", — говорится в сообщении.

Людей просят соблюдать информационную тишину, не снимать и не излагать в Сеть работу наших защитников.

Напомним, оккупанты нанесли ракетные удары по Киеву. В нескольких районах города рухнули обломки ракеты. Кроме того, есть жертвы. Повреждена одна из станций метро.

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