30 гривен за поездку: планируют ли в Киеве поднимать цену на проезд

В Киевском городском совете заверили, что пока о подорожании речь не идет.

В Киеве еще с июля 2023 года ходят разговоры, что стоимость проезда в наземном общественном транспорте нужно повысить до 30 гривен.

Следует ли ожидать подорожания с нового года, в телемарафоне рассказал депутат Киевского городского совета Андрей Витренко.

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"Я надеюсь, что не будет (подорожания. – Ред.). По крайней мере, мы будем делать все возможное от нас, чтобы такого тарифа не было", – говорит Витренко.

Он подтвердил, что расходы киевского городского бюджета на коммунальный транспорт настолько велики, что можно говорить о вообще бесплатном коммунальном транспорте в городе Киеве.

Напомним, что в июле директор Департамента транспорта и инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор заявил, что проезд в Киеве должен стоить 30 грн, но проще сделать его бесплатным.

После того, как это заявление получило резонанс, Кандибор объяснил, что до завершения военного положения проезд в общественном транспорте столицы не будет дорожать.

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