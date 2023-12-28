Проблемный участок столичного метро: депутат Киевсовета сделал печальный прогноз

Проблемный участок киевского метро не будет работать в полном объеме еще длительный период времени.

Об этом заявил депутат Киевского городского совета Андрей Витренко в эфире телемарафона 28 декабря.

"Была проведена экспертиза, были проведены буровые работы и по состоянию на сегодняшний день за 21,5 миллиона гривен заключен прямой договор с компанией, которая будет три месяца разрабатывать проектно-сметную документацию ремонта этой ветви. То есть как оно будет, как будет происходить ремонт, в которые сроки – еще не то что неизвестно, а даже еще и не запланировано... Я думаю, что киевлянам нужно готовиться к тому, что эта ветвь метрополитена не будет функционировать в полном объеме еще очень длительный период времени... Боюсь давать прогнозы, но думаю, что больше, чем шесть месяцев – это точно", – отметил Витренко.

Ранее сообщалось, что перегонный тоннель между станциями Теремки-Демеевская будут ремонтировать именно полгода.

Напомним, между станциями метро "Демеевская" и "Теремки" заработало "челночное" движение поездов. Поезда на этом участке будут курсировать с интервалом 13 и 17 минут в зависимости от направления движения.

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