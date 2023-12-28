Следовали примеру российского сериала: в Киеве разоблачили группу парней, которые готовили серию преступлений (фото)

Злоумышленники привлекли к своей преступной деятельности девушек, которые должны были знакомиться в интернете и приглашать на свидания владельцев дорогих гаджетов.

В Киеве полиция разоблачила группу парней, которые готовились совершить серию преступлений. Следуя примеру российского скандального сериала, нарушители организовали и совершили нападение на 16-летнего парня.

Об этом сообщает полиция Киева.

В начале декабря в полицию Киева обратился местный житель с сообщением о том, что неизвестные избили и ограбили его 16-летнего сына. К раскрытию этого преступления были привлечены оперативники, ювенальные полицейские, следователи и аналитики криминального анализа.

По информации начальника Подольского управления полиции Юрия Трембицкого, во время проведения розыскных мероприятий правоохранители оперативно установили причастных к совершению преступления лиц и доставили их в отдел полиции.

"Мы узнали, что группа парней, среди которых преимущественно несовершеннолетние, планировала совершать преступления на территории столицы. Злоумышленники привлекли к своей противоправной деятельности девушек, которые должны были знакомиться в интернете с парнями и приглашать на свидания. Предпочтение отдавали владельцам дорогих гаджетов. Потом компания планировала грабить тех, кто придет на встречу, так произошло и в этот раз — молодые люди избили парня, когда тот направлялся на свидание и отобрали мобильный телефон. Гаджет потерпевшего сразу сдали в ломбард, а "вырученные" средства распределили между собой. Нарушители признались, что на преступные действия их побуждал российский сериал о криминальной жизни подростков, которым они хотели подражать", — рассказал Трембицкий.

Следуя примеру российского сериала, молодчики организовали и совершили нападение на 16-летнего парня / Фото: Полиция Киева

Украденный мобильный телефон полицейские разыскали и изъяли как вещественное доказательство.

Фото: Полиция Киева

Фото: Полиция Киева

Фото: Полиция Киева

Двум фигурантам, 2006 и 2007 годов рождения, следователи сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины – это грабеж, соединенный с насилием, совершенный по предварительному сговору группой лиц и во время военного положения. За совершенное им грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, "Слово пацана. Kpoвь на асфальте" – новый российский сериал, буквально разорвавший соцсети не только в России. В Украине его тоже смотрят. ТСН.ua пытался разобраться, почему этот фильм вызвал столько эмоций и критики.

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