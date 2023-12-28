Это фейк: полиция опровергла информацию о смертельном избиении мужчины во время вручения повестки в Белой Церкви

В полиции Белой Церкви рассказали, что подобных сообщений к ним не поступало.
Полицейские Киевщины опровергают информацию о смертельном избиении мужчины во время вручения повестки в Белой Церкви.
Об этом сообщает Белоцерковское районное управление полиции в Facebook.
"По Сети распространяется информация о том, что 27 декабря в Белой Церкви представители ТЦК якобы избили парня, который оказался в больнице и на следующий день скончался. Сообщаем, что в полицию подобных сообщений не поступало", — подчеркнули в полиции.
Представители Территориального центра комплектования и социальной поддержки также утверждают, что подобных ситуаций в общении с жителями города не возникало.
Напомним, глава Национальной полиции Украины Иван Выговский рассказал, будет ли полиция раздавать повестки в ТЦК.
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