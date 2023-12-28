Наслідували приклад російського серіалу: у Києві викрили групу хлопців, які готували серію злочинів (фото)

Зловмисники залучили до своєї злочинної діяльності дівчат, які мали знайомитись в інтернеті та запрошувати на побачення власників дорогих ґаджетів.

У Києві поліція викрила групу юнаків, які готувались вчинити серію злочинів. Наслідуючи приклад російського скандального серіалу, порушники організували та скоїли напад на 16-річного хлопця.

Про це повідомляє поліція Києва.

На початку грудня до поліції Києва звернувся місцевий мешканець із повідомленням про те, що невідомі побили та пограбували його 16-річного сина. До розкриття цього злочину були залучені оперативники, ювенальні поліцейські, слідчі та аналітики кримінального аналізу.

За інформацією начальника Подільського управління поліції Юрія Трембіцького, під час проведення розшукових заходів правоохоронці оперативно встановили причетних до скоєння злочину осіб та доправили їх до відділку поліції.

"Ми дізнались, що група юнаків, серед яких переважно неповнолітні, планувала вчиняти злочини на території столиці. Зловмисники залучили до своєї протиправної діяльності дівчат, які мали знайомитись в інтернеті з хлопцями та запрошувати на побачення. Перевагу надавали власникам дорогих ґаджетів. Надалі, компанія планувала грабувати тих, хто прийде на зустріч. Так відбулось і цього разу – молодики побили хлопця, коли той прямував на побачення та відібрали мобільний телефон. Ґаджет потерпілого одразу здали до ломбарду, а "виручені" кошти розподілили між собою. Порушники зізнались, що на злочинні дії їх спонукав російський серіал про кримінальне життя підлітків, яких вони хотіли наслідувати", - розповів Трембіцький.

Наслідуючи приклад російського серіалу, молодики організували та скоїли напад на 16-річного хлопця / Фото: Поліція Києва

Викрадений мобільний телефон поліцейські розшукали та вилучили як речовий доказ.

Фото: Поліція Києва

Фото: Поліція Києва

Фото: Поліція Києва

Двом фігурантам, 2006 та 2007 років народження, слідчі повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – це грабіж, поєднаний із насильством, вчинений за попередньою змовою групою осіб та під час воєнного стану. За скоєне їм загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, "Слово пацана. Kpoв на асфальті" – новий російський серіал, який буквально розірвав соцмережі не лише в Росії. В Україні його теж дивляться. ТСН.ua намагався розібратися, чому цей фільм викликав стільки емоцій та критики.

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