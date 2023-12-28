30 гривень за поїздку: чи планують у Києві піднімати ціну на проїзд

У Київській міській раді запевнили, що поки що про здорожчання не йдеться.

У Києві ще від липня 2023 року ходять розмови, що вартість проїзду у наземному громадському транспорті потрібно підвищити до 30 гривень.

Чи варто очікувати здорожчання з нового року, у телемарафоні розповів депутат Київської міської ради Андрій Вітренко.

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"Я сподіваюся, що не буде (здорожчання. – Ред.). Принаймні, ми будемо робити все можливе від нас, щоб такого тарифу не було", – каже Вітренко.

Він підтвердив, що витрати київського міського бюджету на комунальний транспорт настільки великі, що "можна говорити про взагалі безкоштовний комунальний транспорт в місті Києві.

Нагадаємо, що у липні директор Департаменту транспорту та інфраструктури КМДА Руслан Кандибор заявив, що проїзд у Києві має коштувати 30 грн, але простіше зробити його безкоштовним.

Після того, як ця заява отримала резонанс, Кандибор пояснив, що до завершення воєнного стану проїзд у громадському транспорті столиці не дорожчатиме.

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