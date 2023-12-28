Будували укриття і пошкодили стіну: у Києві сталася аварія у дитячому садку

Ймовірно, підрядна організація порушила будівельні норми, які могли і призвести до просідання частини стіни дитсадка.

Діти сьогодні вранці не пішли до дитяччого садка №155 у Шевченківському районі Києва. Бо там сталася аварія: ймовірно, через будівництво укриття просіла частина стіни.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

"За попередньою інформацією, просіла частина стіни будівлі садочку. Зараз триває обстеження закладу фахівцями, щоб об’єктивно встановити реальні масштаби пошкоджень та згодом спланувати строки відновлення", - йдеться у повідомленні.

КМВА зазначає, що у цьому дитячому садочку будувалося укриття. Ймовірно, підрядна організація порушила будівельні норми, які могли і призвести до таких наслідків. Остаточно причини, які призвели до аварії, з’ясують слідчі районного управління поліції. Правоохоронці вже відкрили провадження.

Нагадаємо, в одній зі шкіл Києва під час повітряної тривоги обвалилася стеля укриття, в якому перебували діти. Надзвичайна подія сталася у п'ятницю, 22 грудня.

Начальник КМВА пояснив, що у цьому шкільному укритті зірвало вентиль батареї опалення, внаслідок чого затопило стелю і вона обвалилася. Тоді ніхто не постраждав. “Стеля у цьому укритті типу “армстронг” - з легкими плитами, які швидко увібрали в себе воду та набрякли. Внаслідок значного збільшення ваги за рахунок води, обвалився сегмент підвісної стелі”, - пояснив Попко.

В укритті столичної школи прорвало трубу та обвалилася стеля

Наслідки аварії в укритті однієї із шкіл Соломʼянського району усунуті в повному обсязі. "В першу чергу, завдяки безпосереднім діям керівництва району та підрядної організації, ремонтні роботи були виконані в максимально короткий строк. Тепер укриття для дітей повністю відновлено і функціонально придатне", - сказав Сергій Попко.

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