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КМДА: До завершення воєнного стану проїзд у громадському транспорті не дорожчатиме

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КМДА: До завершення воєнного стану проїзд у громадському транспорті не дорожчатиме

Поки триває воєнний стан, ціни на проїзд в комунальному громадському транспорті Києва підвищуватись не будуть.

Про це заявив директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор, повідомляє сайт КМДА.

«Питання перегляду цін на проїзд у громадському транспорті Києва можливе лише після нашої Перемоги та початку відновлення і розвитку всіх сфер життєдіяльності міста, зокрема і громадського транспорту. Не піднімати ціну на проїзд – чітка позиція мера міста і моя також», – наголосив Руслан Кандибор.

Раніше в ефірі одного з медіа, відповідаючи на запитання про розвиток транспортної інфраструктури міста, Кандибор зазначив, що важливою умовою розвитку транспорту Києва є перегляд тарифів на проїзд, а транспорт міста зараз є дотаційним. Йшлося виключно про повоєнний розвиток міста, зазначив директор транспортного департаменту.

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