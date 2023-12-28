На Київщині розгортають додаткові блокпости, перевірятимуть ТЦ, вокзали і лікарні: що відомо

Громадянам варто мати при собі документи, які посвідчують особу.

У Київській області від 28 грудня 2023-го до 6 січня 2024-го будуть посилені контрдиверсійні та безпекові заходи. Зокрема, у регіоні збільшать кількість блокпостів та будуть перевіряти громадські місця.

Про це повідомили у пресслужбі Київської обласної військової адміністрації.

Зазначається, що на території області збільшать кількість блокпостів. Крім того, правоохоронці будуть перевіряти місця скупчення людей: торгові центри, супермаркети, вокзали, медичні заклади тощо. Саме тому важливо, аби і жителі столиці та області, і гості регіону мали при собі документи, які посвідчують особу.

"Така робота також сприятиме розшуковим заходам. За даними поліції, через здійснення кримінальних та адміністративних правопорушень в розшуку перебувають понад 11 тис. осіб", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рішення щодо посилення контрдиверсійних та безпекових заходів було ухвалено на раді оборони Київщини. Заходи проводитимуться за участі СБУ, Нацполіції, Нацгвардії та 114 окремої бригади тероборони.

Людей просять розумінням ставитися до безпекових заходів та можливої зупинки транспорту на блокпостах, а також просять інформувати правоохоронців про випадки фото та відеофіксації об’єктів оборонної чи критичної інфраструктури.

Нагадаємо, напередодні у Києві раптово з'явилися блокпости. У КМВА кажуть, що їхня поява пов'язана з безпековими навчаннями, а тому ці заходи зовсім не стосуються мобілізації.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: У Києві раптово з’явилися блокпости: що відбувається та чому жителі панікують?

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