Зупинка громадського транспорту під час повітряних тривог: чи скасують рішення відповіли у КМДА

Заступник голови КМДА натякнув, що столична влада не хоче бути відповідальною, якщо під час повітряної тривоги уламок дрона чи ракети впаде на громадський транспорт.

У Києві не скасують рішення про зупинку наземного громадського транспорту під час повітряних тривог.

Про це заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник в інтерв'ю ЕП.

Раке рішення він пояснив, продемонструвавши відео з соцмереж, де зафіксований момент падіння уламка збитої ракети на проспекті Степана Бандери поруч з маршруткою, що проїжджала повз. Цей інцидент трапився 29 травня 2023 року під час чергової повітряної атаки РФ на Київ.

Архівне відео інциденту дивіться за посиланням: Унікальні кадри падіння уламків ракети в Києві! Камери спостереження все зафіксували

Заступник голови КМДА натякнув, що столична влада не хоче бути відповідальною, якщо під час повітряної тривоги уламок дрона чи ракети впаде на громадський транспорт.

"Якщо не дай Бог під час повітряної тривоги в автобус, тролейбус, метро щось прилетить – точно ніхто не скаже про те, що Саша і Коля ухвалили рішення не йти в сховище, а їхати. От точно ніхто не скаже. Скаже, що винен той, хто дав дозвіл їхати транспортом", – сказав Поворозник.

Чому їздять маршрутки

Поворозник прокоментував, чому столичні маршрутки, на відміну від муніцпального транспорту, курсують під час повітряної тривони. Він наголосив, що рішення Ради оборони Києва про заборону на рух наземного громадського транспорту обов'язкове для всіх.

"Це видається дивним, але (у КМДА. – Ред.) немає (впливу на приватних перевізників – Ред.). У нас багато дивного відбувається. У нас на багато речей немає впливу", – поскаржився чиновник.

Раніше повідомлялося, що у тунелях метро Києва є ще сім проблемних ділянок.

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