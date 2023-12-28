Проблемна ділянка столичного метро: депутат Київради зробив сумний прогноз

Перегінний тунель між станціями "Теремки"-"Деміївська" ремонтуватимуть більше, ніж пів року, зазначив Вітренко.

Проблемна ділянка київського метро не функціонуватиме у повному обсязі ще тривалий період часу.

Про це заявив депутат Київської міської ради Андрій Вітренко в ефірі телемарафону 28 грудня.

"Була проведена експертиза, були проведені бурові роботи і станом на сьогодні за 21,5 мільйона гривень укладений прямий договір з компанією, яка буде три місяці розробляти проєктно-кошторисну документацію ремонту цієї гілки. Тобто як воно буде, як буде відбуватися ремонт, в які строки – ще не те що не відомо, а навіть ще й не заплановано... Я думаю, що киянам треба готуватися до того, що ця гілка метрополітену не буде функціонувати в повному обсязі ще дуже тривалий період часу... Боюся давати прогнози, але думаю, що більше, ніж шість місяців – це точно", – зазначив Вітренко.

Раніше повідомлялось, що перегінний тунель між станціями "Теремки"-"Деміївська" ремонтуватимуть саме пів року.

Нагадаємо, між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" запрацював "човниковий" рух поїздів. Потяги на цій ділянці курсуватимуть з інтервалом 13 і 17 хвилин, залежно від напрямку руху.

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