Це – фейк: поліція спростувала інформацію про смертельне побиття чоловіка під час вручення повістки у Білій Церкві

У поліції Білої Церкви розповіли, що подібних повідомлень до них не надходило.

Поліцейські Київщини спростовують інформацію про смертельне побиття чоловіка під час вручення повістки у Білій Церкві.

Про це повідомляє Білоцерківське районне управління поліції у Facebook.

"Мережею шириться інформація про те, що 27 грудня в Білій Церкві представники ТЦК нібито побили хлопця, який опинився в лікарні та наступного дня помер. Повідомляємо, що до поліції подібних повідомлень не надходило", - підкреслили у поліції.

Поліція Білої Церкви розвіяла черговий фейк / Фото: Поліція Київської області

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Представники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки також стверджують, що подібних ситуацій під час спілкування з мешканцями міста не виникало.

Нагадаємо, голова Національної поліції України Іван Вигівський розповів, чи буде поліція роздавати повістки до ТЦК.

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