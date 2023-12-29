Категорія
Київ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У кількох районах Києва впали уламки ракети: сталася пожежа

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
3164
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У кількох районах Києва впали уламки ракети: сталася пожежа

Київ. / Фото: Associated Press

В столиці працювала ППО

У Києві під час масштабної повітряної тривоги зранку 29 грудня спрацювали сили ППО. Сталися падіння уламків збитої ракети у Святошинському та Подільському районах.

Про це повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"В Святошинському районі столиці попередньо падіння уламків. З’ясовується інформація щодо можливих руйнувань. 
Перебувайте в укриттях", - наголосив чиновник. 

Згодом в КМВА уточнили, що уламки впали ще й у Подільському районі міста: "Попередньо, є загоряння житлового багатоповерхового будинку. Інформація уточнюється".

Як повідомлялося, під час повітряної тривоги у Києві сталися вибухи. Влада інформувала про інтенсивну роботу ППО.

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
3164
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація