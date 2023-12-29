У кількох районах Києва впали уламки ракети: сталася пожежа

У Києві під час масштабної повітряної тривоги зранку 29 грудня спрацювали сили ППО. Сталися падіння уламків збитої ракети у Святошинському та Подільському районах.

Про це повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"В Святошинському районі столиці попередньо падіння уламків. З’ясовується інформація щодо можливих руйнувань.

Перебувайте в укриттях", - наголосив чиновник.

Згодом в КМВА уточнили, що уламки впали ще й у Подільському районі міста: "Попередньо, є загоряння житлового багатоповерхового будинку. Інформація уточнюється".

Як повідомлялося, під час повітряної тривоги у Києві сталися вибухи. Влада інформувала про інтенсивну роботу ППО.

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