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В нескольких районах Киева упали обломки ракеты: произошел пожар

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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В нескольких районах Киева упали обломки ракеты: произошел пожар

Киев. / Фото: Associated Press

В столице работала ПВО

В Киеве во время масштабной воздушной тревоги утром 29 декабря сработали силы ПВО. Произошли падение обломков сбитой ракеты в Святошинском и Подольском районах.

Об этом сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

"В Святошинском районе столицы предварительно падение обломков. Выясняется информация о возможных разрушениях.
Находитесь в укрытиях", — подчеркнул чиновник.

Впоследствии в КМВА уточнили, что обломки упали еще и в Подольском районе города: "Предварительно есть возгорание жилого многоэтажного дома. Информация уточняется".

Как сообщалось, во время воздушной тревоги в Киеве произошли взрывы. Власти информировали об интенсивной работе ПВО.

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