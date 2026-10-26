Купила лекарства в интернете и отдала $2000 "СБУ": в Киеве задержали 18-летнего мошенника

Задержание 18-летнего мошенника / © Полиция Киева

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В Киеве правоохранители разоблачили 18-летнего местного жителя, обманувшего 51-летнюю киевлянку и выманившего у нее значительную сумму денег под видом «спецоперации».

Об этом сообщает полиция Киева в Facebook.

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По данным следствия, потерпевшей позвонил неизвестный и представился работником СБУ. Он заявил, что лекарства, которые женщина недавно заказала через интернет, якобы происходят из страны-агрессора, поэтому она может попасть под подозрение в сотрудничестве с врагом.

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Аферист предложил «решить вопрос»: во избежание обысков в доме он требовал отдать все имеющиеся дома хранения на так называемую «проверку происхождения средств». Доверчивая киевлянка согласилась и отдала приехавшему к ней курьеру 2 тысячи долларов США.

Оперативники Управления уголовного розыска совместно с аналитиками и полицейскими Святошинского управления быстро установили и задержали злоумышленника. Им оказался 18-летний киевлянин, который сразу перевел полученные наличные деньги на криптогаманец.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Молодой человек грозит до трех лет лишения свободы. Полиция устанавливает других участников преступной схемы.

Ранее мы писали о том, что в Киеве мошенник, действуя по аналогичной схеме, выманил у пенсионерки почти миллион гривен, прикрываясь СБУ. 81-летней женщине позвонили по телефону и сообщили, что она подозревается в государственной измене и финансировании страны-агрессорки из-за покупки в аптеке лекарств, произведенных в РФ.

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