Серія вибухів у Києві: пошкоджено одну зі станцій метро

У Києві під час повітряної тривоги зранку 29 грудня спрацювали сили ППО. Вибухом пошкоджена будівля станції метро "Лукʼянівська".

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Вибухом пошкоджена будівля станції метро "Лукʼянівська", - йдеться у повідомленні.

За словами мера, наразі станція працює як укриття. Тим часом поїзди курсують без зупинки.

Як повідомлялося, під час повітряної тривоги у Києві сталися вибухи. Влада інформувала про інтенсивну роботу ППО.

Крім того, внаслідок ракетного удару є постраждалі. Спочатку він інформував про п'ятьох потерпілих у столиці, але згодом мер Віталій Кличко наголосив, що семеро шпиталізованих.

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