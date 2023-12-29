Серія вибухів у Києві: пошкоджено одну зі станцій метро

Станція працює як укриття.
У Києві під час повітряної тривоги зранку 29 грудня спрацювали сили ППО. Вибухом пошкоджена будівля станції метро "Лукʼянівська".
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
"Вибухом пошкоджена будівля станції метро "Лукʼянівська", - йдеться у повідомленні.
За словами мера, наразі станція працює як укриття. Тим часом поїзди курсують без зупинки.
Як повідомлялося, під час повітряної тривоги у Києві сталися вибухи. Влада інформувала про інтенсивну роботу ППО.
Крім того, внаслідок ракетного удару є постраждалі. Спочатку він інформував про п'ятьох потерпілих у столиці, але згодом мер Віталій Кличко наголосив, що семеро шпиталізованих.