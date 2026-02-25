В Киеве возобновляют движение троллейбусов и трамваев: перечень маршрутов

Трамвай / © Киевпастранс

Киев возвращается к привычному ритму благодаря стабилизации в энергосистеме. 26 февраля на Правом берегу столицы постепенно восстанавливают работу десятки троллейбусных и трамвайных маршрутов.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

Из-за стабилизации ситуации в энергосистеме и увеличения лимитов на электроснабжение «Киевпастранс» начинает поэтапное восстановление работы электротранспорта.

Сейчас технические возможности позволяют запустить движение на правобережной части столицы.

Перечень троллейбусов и трамваев, которые возобновят движение в Киеве 26 февраля

С 26 февраля снова будут курсировать троллейбусы по маршрутам № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9К, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22-К, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 40-К, 41, 42, 44, 45.

Также восстанавливается движение трамваев по маршрутам № 1, 2, 3, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

Кроме того, снова будут работать автобусы, которые временно не выезжали на линию: № 11-Д, 35-К, 39, 75, 77, 79, 90-К, 120.

Когда запустят электротранспорт на Левом берегу?

Запуск электротранспорта на Левом берегу и маршрутов, соединяющих обе части Киева, станет возможным после дальнейшей стабилизации энергосистемы и при условии отсутствия новых повреждений инфраструктуры.

Чтобы обеспечить перевозку пассажиров на левобережье, временно увеличат количество автобусов на отдельных направлениях — туда направят часть свободного подвижного состава.

Транспортники вместе с энергетиками работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить полноценную работу общественного транспорта столицы.

Информацию о дальнейших изменениях обещают сообщать дополнительно.

Напомним, что в середине января из-за недостатка электроэнергии на Правом берегу Киева трамваи и троллейбусы временно заменили автобусами. В то же время на Левом берегу уже действовали введенные ранее дублирующие маршруты. В КГГА сообщали, что электротранспорт постепенно будет возвращаться к обычной работе после стабилизации энергосистемы.

23 февраля в КГГА информировали, что движение троллейбусов и трамваев в Киеве восстановят только после полной стабилизации энергосистемы и подтверждения от энергетиков относительно стабильного снабжения. На тот момент электротранспорт заменяли автобусами (задействовано 96% парка), однако полная замена невозможна из-за разного масштаба систем и дефицита водителей, в частности из-за отсутствия 100% бронирования персонала. Метро работает в обычном режиме. На случай длительных отключений разработан план запуска дублирующих автобусных маршрутов на ключевых направлениях.