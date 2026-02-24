- Дата публикации
-
- Категория
Киев
- Количество просмотров
1756
- Время на прочтение
1 мин
В Киеве загорелся пожар на бульваре Верховной Рады: над домами столб дыма (видео)
Очевидцы сообщают о пожаре на бульваре Верховной Рады в Киеве.
В Киеве 24 февраля произошел пожар на бульваре Верховной Рады. Там виден густой дым.
Кадры публикуют в Сети.
На данный момент причина возгорания неизвестна.
Что говорят в ГСЧС
Как стало известно, спикер ГСЧС Киева Павел Петров в комментарии «РБК-Украина» уточнил, что горит двухэтажное здание. Площадь пожара составляет около 100 метров квадратных.
Информации о пострадавших нет.
Ранее в Киеве пожар унес жизни двух человек. Так, возгорание произошло на улице Казацкой 21 февраля. К сожалению, во время тушения огня спасатели обнаружили тела двух человек.
Новость дополняется