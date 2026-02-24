В Киеве загорелся пожар на бульваре Верховной Рады: над домами столб дыма (видео)

Столб дыма

В Киеве 24 февраля произошел пожар на бульваре Верховной Рады. Там виден густой дым.

Кадры публикуют в Сети.

На данный момент причина возгорания неизвестна.

В Киеве пожар на бульваре Верховной Рады

Что говорят в ГСЧС

Как стало известно, спикер ГСЧС Киева Павел Петров в комментарии «РБК-Украина» уточнил, что горит двухэтажное здание. Площадь пожара составляет около 100 метров квадратных.

Информации о пострадавших нет.

Ранее в Киеве пожар унес жизни двух человек. Так, возгорание произошло на улице Казацкой 21 февраля. К сожалению, во время тушения огня спасатели обнаружили тела двух человек.