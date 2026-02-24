ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
1756
Время на прочтение
1 мин

В Киеве загорелся пожар на бульваре Верховной Рады: над домами столб дыма (видео)

Очевидцы сообщают о пожаре на бульваре Верховной Рады в Киеве.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Столб дыма

Столб дыма

В Киеве 24 февраля произошел пожар на бульваре Верховной Рады. Там виден густой дым.

Кадры публикуют в Сети.

На данный момент причина возгорания неизвестна.

Что говорят в ГСЧС

Как стало известно, спикер ГСЧС Киева Павел Петров в комментарии «РБК-Украина» уточнил, что горит двухэтажное здание. Площадь пожара составляет около 100 метров квадратных.

Информации о пострадавших нет.

Ранее в Киеве пожар унес жизни двух человек. Так, возгорание произошло на улице Казацкой 21 февраля. К сожалению, во время тушения огня спасатели обнаружили тела двух человек.

Новость дополняется
Дата публикации
Количество просмотров
1756
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie