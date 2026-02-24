ТСН в социальных сетях

Погода готовит сюрприз: прогноз для Киева на 25 февраля

Синоптики предупредили об гололеде.

Елена Капник
Киев.

Киев. / © УНИАН

В среду, 25 февраля, в Киеве пройдет дождь и будет держаться «плюс» — и ночью, и днем.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В столице ожидается облачная погода, небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах — местами гололедица. Скорость северо-западного ветра составит 5-10 м/с.

В Киеве в течение суток столбики термометров покажут 0-2° тепла. В Киевской области ночью и днем температура воздуха будет от -2° до +3°.

Как сообщалось, в Киеве наземный электротранспорт не выходит на маршруты уже больше месяца. Движение троллейбусов и трамваев возобновят после стабилизации ситуации в энергосистеме Сейчас в столице ежедневно на маршруты выходит около 96% имеющихся автобусов.

