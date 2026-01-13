В Киеве на правом берегу приостановлено движение троллейбусов и трамваев: чем ехать

Трамвай / © Pixabay

В Киевена правом берегу столицы временно прекращено курсирование наземного электрического транспорта. Ограничения введены из-за критического состояния энергосистемы, ставшего следствием вражеских обстрелов инфраструктуры.

Об этом сообщили в КП "Киевпастранс", передает КГГА

Согласно официальному сообщению, для обеспечения стабильного транспортного сообщения на ключевых направлениях, где работали трамваи и троллейбусы, оперативно развернута работа дублирующих автобусных маршрутов.

Вместо троллейбусов на рейсы вышли автобусы с индексом "ТР" по следующим маршрутам:

Связь с центром и вокзалами

№3-ТР (Железнодорожный массив - Дворец спорта),

№14-ТР (Ботсад - Центральный вокзал),

№33-ТР (Минский массив - Южный вокзал).

Соединение со станциями метро

№4-ТР, №8-ТР, №17-ТР (до ст. м. "Площадь Украинских Героев"),

№23-ТР, №28-ТР (до ст. м. "Лукьяновская"),

№26-ТР (до ст. м. "Нивки"),

№27-ТР (до ст. м. "Почайна"),

№41-ТР (до ст. м. "Святошин"),

№42-ТР (до ст. м. "Лыбедская"),

№45-ТР (между ст. м. "Выставочный центр" и "Васильковская").

Магистральные и межрайонные

№6-ТР,

№11-ТР,

№24-ТР,

№32-ТР,

№35-ТР,

№36-ТР,

№38-ТР,

№40-ТР,

№43-ТР,

№44-ТР.

Организация движения по трамвайным направлениям: Замена электротранспорта автобусами (индекс "Т") осуществлена на таких участках:

Скоростной трамвай и Борщаговка

№1-Т (Михайловская Борщаговка - Старовокзальная) и №3-Т (ул. Жуля Верна - Старовокзальная).

Подол и Пуща-Водица

№12-Т (пл. Т. Шевченко - Пуща-Водица),

№14-Т (Отрадный - Контрактовая пл.),

№16-Т (Контрактовая пл. - ст. м. "Героев Днепра"),

№19-Т (Контрактовая пл. - пл. Т. Шевченко).

В коммунальном предприятии отметили, что полноценное восстановление работы электротранспорта будет происходить поэтапно только после стабилизации ситуации в энергосистеме.

В то же время в мэрии напоминают, что на левом берегу столицы продолжают действовать ранее введенные схемы дублирования транспортных маршрутов. Актуальные графики и детальные схемы движения доступны на официальном веб-портале "Киевпастранса".

Напомним, ранее мы писали о том, что на фоне сложной ситуации с электроэнергией в Киеве введены временные изменения в движении транспорта