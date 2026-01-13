- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 161
- Время на прочтение
- 2 мин
В Киеве на правом берегу приостановлено движение троллейбусов и трамваев: чем ехать
Ограничения введены из-за критического состояния энергосистемы, ставшего следствием вражеских обстрелов инфраструктуры.
В Киевена правом берегу столицы временно прекращено курсирование наземного электрического транспорта. Ограничения введены из-за критического состояния энергосистемы, ставшего следствием вражеских обстрелов инфраструктуры.
Об этом сообщили в КП "Киевпастранс", передает КГГА
Согласно официальному сообщению, для обеспечения стабильного транспортного сообщения на ключевых направлениях, где работали трамваи и троллейбусы, оперативно развернута работа дублирующих автобусных маршрутов.
Вместо троллейбусов на рейсы вышли автобусы с индексом "ТР" по следующим маршрутам:
Связь с центром и вокзалами
№3-ТР (Железнодорожный массив - Дворец спорта),
№14-ТР (Ботсад - Центральный вокзал),
№33-ТР (Минский массив - Южный вокзал).
Соединение со станциями метро
№4-ТР, №8-ТР, №17-ТР (до ст. м. "Площадь Украинских Героев"),
№23-ТР, №28-ТР (до ст. м. "Лукьяновская"),
№26-ТР (до ст. м. "Нивки"),
№27-ТР (до ст. м. "Почайна"),
№41-ТР (до ст. м. "Святошин"),
№42-ТР (до ст. м. "Лыбедская"),
№45-ТР (между ст. м. "Выставочный центр" и "Васильковская").
Магистральные и межрайонные
№6-ТР,
№11-ТР,
№24-ТР,
№32-ТР,
№35-ТР,
№36-ТР,
№38-ТР,
№40-ТР,
№43-ТР,
№44-ТР.
Организация движения по трамвайным направлениям: Замена электротранспорта автобусами (индекс "Т") осуществлена на таких участках:
Скоростной трамвай и Борщаговка
№1-Т (Михайловская Борщаговка - Старовокзальная) и №3-Т (ул. Жуля Верна - Старовокзальная).
Подол и Пуща-Водица
№12-Т (пл. Т. Шевченко - Пуща-Водица),
№14-Т (Отрадный - Контрактовая пл.),
№16-Т (Контрактовая пл. - ст. м. "Героев Днепра"),
№19-Т (Контрактовая пл. - пл. Т. Шевченко).
В коммунальном предприятии отметили, что полноценное восстановление работы электротранспорта будет происходить поэтапно только после стабилизации ситуации в энергосистеме.
В то же время в мэрии напоминают, что на левом берегу столицы продолжают действовать ранее введенные схемы дублирования транспортных маршрутов. Актуальные графики и детальные схемы движения доступны на официальном веб-портале "Киевпастранса".
Напомним, ранее мы писали о том, что на фоне сложной ситуации с электроэнергией в Киеве введены временные изменения в движении транспорта