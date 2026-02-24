ТСН в социальных сетях

Киев
361
1 мин

В Киеве затопило переход возле одной станции метро (видео)

Возле столичной станции метро «Харьковская» затопило пешеходный переход.

Руслана Сивак
Оттепель (иллюстративное фото)

Оттепель (иллюстративное фото) / © УНИАН

Дополнено новыми материалами

В Дарницком районе Киева затопило пешеходный переход у станции метро «Харьковская».

Об этом сообщает Новини.LIVE.

На отдельных участках перехода уровень воды достигает 20 см. Это существенно усложняет движение пешеходов. На месте происшествия уже работают городские коммунальные службы. Бригады специалистов занимаются откачкой воды с помощью спецтехники и производят очистку ливнестоков, чтобы восстановить нормальную работу ливневой канализации.

Также сообщается, что резкое потепление повлекло за собой настоящий транспортный коллапс в Деснянском районе столицы. В частности, улицу Академика Кухаря практически полностью затопило талыми водами. Из-за того, что ливневая канализация не способна поглотить такое количество воды, водители вынуждены идти на нарушение правил, объезжая глубокие лужи по тротуарам.

Затопило пішохідний перехід у Києві біля станції метро «Харківська» / © Новини.LIVE

Напомним, 24 февраля в столице будут введены существенные ограничения дорожного движения и изменения в работе общественного транспорта. Он изменит движение из-за мероприятий к 4-й годовщине начала полномасштабной войны и приезда зарубежных гостей.

