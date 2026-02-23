- Дата публикации
В Киеве закроют одну из станций метро и изменят движение автобусов: что известно
В КГГА рассказали, как будет курсировать общественный транспорт в Киеве в 4-ю годовщину полномасштабного вторжения.
Во вторник, 24 февраля, в столице будут введены существенные ограничения дорожного движения и изменения в работе общественного транспорта. Он сменит движение через мероприятия к 4-й годовщине начала полномасштабной войны и приезд зарубежных гостей.
Об этом сообщает КГГА и Патрульная полиция Украины.
Как будет работать метро 24 февраля
По информации Киевской городской государственной администрации (КГГА), с начала движения и ориентировочно до 11:00 станция метро «Майдан Незалежности» будет закрыта на вход и выход для пассажиров. В то же время пересадочный узел между станциями Майдан Незалежности и Крещатик будет работать в обычном режиме без ограничений.
Расписание автобусов в Киеве
По сообщению КГГА, ряд автобусных маршрутов изменит схему движения и будут работать под временными номерами:
№ 6ТР (временно № 6АР): с начала движения до 13:30 и с 16:30 до 18:00 будет курсировать от Минского массива только до Воздухофлотского путепровода.
№62 (временно №62А): до 11:00 будет ездить от Ботанического сада до железнодорожного вокзала «Центральный».
№ 110 и № 111 (временно № 110А и 111А): к 12:00 будут направляться от ул. Милославской и Дарницкой площади через Гаванский мост к ст. м. «Контрактовая площадь» (через улицы Набережно-Крещатицкую и Нижний Вал).
№114 (временно №114А): до 12:00 будет курсировать от ул. Милославской в ст. м. «Контрактовая площадь». В обратном направлении автобус будет ехать через Подольский мостовой переход и по ул. Петра Вершигоры до ул. Радунского.
Ограничение для водителей
Патрульная полиция предупреждает о временных ограничениях движения авто.
«24 февраля 2026 года, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения», — отметили патрульные.
Городские власти и правоохранители просят киевлян с пониманием отнестись к перекрытиям, которые ввели ради безопасности и памяти.
