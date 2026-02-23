У Києві закриють одну зі станцій метро та змінять рух автобусів: що відомо

Метро / © КМДА

У вівторок, 24 лютого, у столиці запровадять суттєві обмеження дорожнього руху та зміни в роботі громадського транспорту. Він змінить рух через заходи до 4-х роковин початку повномасштабної війни та приїзд закордонних гостей.

Про це повідомляють КМДА та Патрульна поліція України.

Як працюватиме метро 24 лютого

За інформацією Київської міської державної адміністрації (КМДА), від початку руху і орієнтовно до 11:00 станція метро «Майдан Незалежності» буде зачинена на вхід та вихід для пасажирів. Водночас пересадковий вузол між станціями «Майдан Незалежності» та «Хрещатик» працюватиме у звичному режимі без обмежень.

Розклад руху автобусів у Києві

За повідомленням КМДА, низка автобусних маршрутів змінить схему руху та працюватиме під тимчасовими номерами:

№ 6ТР (тимчасово № 6АР): від початку руху до 13:30 та від 16:30 до 18:00 курсуватиме від Мінського масиву лише до Повітрофлотського шляхопроводу.

№ 62 (тимчасово № 62А): до 11:00 їздитиме від Ботанічного саду до залізничного вокзалу «Центральний».

№ 110 та № 111 (тимчасово № 110А та 111А): до 12:00 прямуватимуть від вул. Милославської та Дарницької площі через Гаванський міст до ст. м. «Контрактова площа» (через вулиці Набережно-Хрещатицьку та Нижній Вал).

№ 114 (тимчасово № 114А): до 12:00 курсуватиме від вул. Милославської до ст. м. «Контрактова площа». У зворотному напрямку автобус їхатиме через Подільський мостовий перехід та вул. Петра Вершигори до вул. Радунської.

Обмеження для водіїв

Патрульна поліція попереджає про тимчасові обмеження руху авто.

«24 лютого 2026 року через проведення охоронних заходів за участю іноземних делегацій у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху», — зазначили патрульні.

Міська влада та правоохоронці просять киян з розумінням поставитися до перекриттів, які запровадили заради безпеки та вшанування пам’яті.

Нагадаємо, у КМДА розповіли, коли у Києві відновлять рух тролейбусів і трамваїв.