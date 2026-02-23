- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 296
- Час на прочитання
- 3 хв
Коли у Києві відновлять рух тролейбусів і трамваїв: відповідь КМДА
Столична влада визнає, що повністю замінити електротранспорт неможливо. Але відновлення його руху можливе за наявності умов для безпечної експлуатації інфраструктури.
Наземний електротранспорт Києва не виходить на маршрути вже понад місяць через дефіцит енергії. У КМДА пояснили, від чого залежить відновлення руху та чим наразі замінюють трамваї і тролейбуси.
Про це повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА у відповідь на запит «Української правди».
Коли в Києві знову поїдуть трамваї і тролейбуси?
Роботу наземного електротранспорту в столиці, який не курсує вже понад 40 днів, зможуть відновити після стабілізації ситуації в енергосистемі, що постраждала внаслідок російських ударів.
«Відновлення руху електротранспорту можливе після підтвердження енергетиками стабільного електропостачання та за наявності умов для безпечної експлуатації інфраструктури», — вказано в інформації від КМДА.
Повідомляється, що КП «Київпастранс» залучило максимально можливі людські та технічні ресурси — щодня на маршрути виходить приблизно 96% наявних автобусів.
Метрополітен тим часом працює у звичному режимі.
План дій на випадок НС через відключення світла
У Департаменті транспортної інфраструктури зазначили, що разом із підприємством розробили план дій на випадок надзвичайних ситуацій, пов’язаних із відключеннями електроенергії.
Зокрема, він передбачає:
запуск дублювальних автобусних маршрутів на ключових напрямках із найбільшим пасажиропотоком;
визначення схем руху автобусів із урахуванням реального попиту;
ухвалення рішень залежно від поточної ситуації — наявності електропостачання, стану доріг і безпекових факторів.
Чому автобусами не можуть повністю замінити трамваї і тролейбуси?
Водночас підкреслюється, що повністю замінити електротранспорт автобусами складно, адже це системи перевезень різного масштабу.
«Для перевезень задіюють наявний автобусний рухомий склад і максимально можливу кількість водіїв. Така ж ситуація склалась і у приватних перевізників, які обслуговують міські автобусні маршрути загального користування у столиці», — йдеться у відповіді на запит.
У Департаменті також наголосили, що на роботу транспорту впливає загальна кадрова ситуація в умовах воєнного стану.
«Підприємства працюють із обмеженим кадровим ресурсом, адже держава не дає 100% броні для водіїв КП „Київпастранс“, що вкрай негативно впливає як на транспортну роботу, так і на ремонти рухомого складу», — йдеться в заяві.
Попри всі труднощі, у Департаменті підкреслили, що комунальні підприємства транспортної та дорожньої галузей, водії громадського транспорту й енергетики працюють у посиленому режимі та роблять усе можливе для стабілізації ситуації в місті.
Нагадаємо, всередині січня через дефіцит електроенергії на правому березі Києва замість трамваїв і тролейбусів почали курсувати автобуси. На лівому березі на той момент діяли раніше запроваджені дублювальні схеми. В КМДА інформували, що електротранспорт повертатиметься на маршрути поетапно після стабілізації енергосистеми.
Зауважимо, в середині лютого у Києві кілька днів тривав транспортний колапс через снігопад та ожеледицю. На дорогах були гігантські затори, графіки громадського транспорту збилися, а люди годинами чекали на зупинках, штурмуючи переповнені автобуси. Ціни на таксі злетіли в кілька разів. Попри те, що КМДА тоді задіяла 256 одиниць техніки для розчищення та обробки доріг, ситуація була складною.