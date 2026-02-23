Коли у Києві відновлять рух тролейбусів і трамваїв: відповідь КМДА

Тролейбуси / © КМДА

Реклама

Наземний електротранспорт Києва не виходить на маршрути вже понад місяць через дефіцит енергії. У КМДА пояснили, від чого залежить відновлення руху та чим наразі замінюють трамваї і тролейбуси.

Про це повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА у відповідь на запит «Української правди».

Коли в Києві знову поїдуть трамваї і тролейбуси?

Роботу наземного електротранспорту в столиці, який не курсує вже понад 40 днів, зможуть відновити після стабілізації ситуації в енергосистемі, що постраждала внаслідок російських ударів.

Реклама

«Відновлення руху електротранспорту можливе після підтвердження енергетиками стабільного електропостачання та за наявності умов для безпечної експлуатації інфраструктури», — вказано в інформації від КМДА.

Повідомляється, що КП «Київпастранс» залучило максимально можливі людські та технічні ресурси — щодня на маршрути виходить приблизно 96% наявних автобусів.

Метрополітен тим часом працює у звичному режимі.

План дій на випадок НС через відключення світла

У Департаменті транспортної інфраструктури зазначили, що разом із підприємством розробили план дій на випадок надзвичайних ситуацій, пов’язаних із відключеннями електроенергії.

Реклама

Зокрема, він передбачає:

запуск дублювальних автобусних маршрутів на ключових напрямках із найбільшим пасажиропотоком;

визначення схем руху автобусів із урахуванням реального попиту;

ухвалення рішень залежно від поточної ситуації — наявності електропостачання, стану доріг і безпекових факторів.

Чому автобусами не можуть повністю замінити трамваї і тролейбуси?

Водночас підкреслюється, що повністю замінити електротранспорт автобусами складно, адже це системи перевезень різного масштабу.

«Для перевезень задіюють наявний автобусний рухомий склад і максимально можливу кількість водіїв. Така ж ситуація склалась і у приватних перевізників, які обслуговують міські автобусні маршрути загального користування у столиці», — йдеться у відповіді на запит.

У Департаменті також наголосили, що на роботу транспорту впливає загальна кадрова ситуація в умовах воєнного стану.

Реклама

«Підприємства працюють із обмеженим кадровим ресурсом, адже держава не дає 100% броні для водіїв КП „Київпастранс“, що вкрай негативно впливає як на транспортну роботу, так і на ремонти рухомого складу», — йдеться в заяві.

Попри всі труднощі, у Департаменті підкреслили, що комунальні підприємства транспортної та дорожньої галузей, водії громадського транспорту й енергетики працюють у посиленому режимі та роблять усе можливе для стабілізації ситуації в місті.

Нагадаємо, всередині січня через дефіцит електроенергії на правому березі Києва замість трамваїв і тролейбусів почали курсувати автобуси. На лівому березі на той момент діяли раніше запроваджені дублювальні схеми. В КМДА інформували, що електротранспорт повертатиметься на маршрути поетапно після стабілізації енергосистеми.

Зауважимо, в середині лютого у Києві кілька днів тривав транспортний колапс через снігопад та ожеледицю. На дорогах були гігантські затори, графіки громадського транспорту збилися, а люди годинами чекали на зупинках, штурмуючи переповнені автобуси. Ціни на таксі злетіли в кілька разів. Попри те, що КМДА тоді задіяла 256 одиниць техніки для розчищення та обробки доріг, ситуація була складною.