ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
282
Час на прочитання
1 хв

В Києві та області на завтра оголосили І рівень небезпеки

У Києві завтра очікується налипання мокрого снігу та ожеледиця.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Київ

Київ / © ТСН

У Києві та області 23 лютого очікується налипання мокрого снігу та ожеледиця на дорогах. Оголошено I рівень небезпеки, який позначається жовтим кольором.

Про це повідомляє пресслужба КМДА у Telegram.

Синоптики прогнозують хмарну погоду протягом усього дня з мокрим снігом, місцями з дощем. Температура повітря вночі та вдень очікується близько 0 градусів за Цельсієм. Вітер північно-західний зі швидкістю 7–12 метрів на секунду.

Міська влада та комунальні служби закликають водіїв і пішоходів бути максимально уважними та обережними, дотримуватися правил дорожнього руху, аби уникнути травматизму, падінь та дорожньо-транспортних пригод.

Наголошується, що навіть за безперервної роботи комунальних служб ожеледиця та слизькі ділянки дороги, спричинені коливаннями температури та опадами, можуть виникати повторно протягом дня. Водіям радять дотримуватися безпечної дистанції та зменшувати швидкість, пішоходам — обирати взуття з протекторами, а також бути обережними під час переходу вулиць.

Спостереження синоптиків також попереджають про можливі короткочасні зміни погодних умов, локальні снігові замети та небезпечні ділянки на мостах і підйомах.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 23 лютого, в більшості областей України очікується дощ та мокрий сніг. У східних областях передбачається хмарна погода, але без істотних опадів.

Дата публікації
Кількість переглядів
282
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie