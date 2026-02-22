ТСН у соціальних мережах

Київ
666
1 хв

Замість будинків - руїни та завали: наслідки атаки по Києву у фото

Під атакою опинилося передмістя Києва. Щонайменше відомо про двох постраждалих.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Наслідки атаки

Наслідки атаки / © Associated Press

Сьогодні, 22 лютого, росіяни атакували Київ та область. Унаслідок нічної комбінованої атаки зафіксовані руйнування у чотирьох районах столиці.

За інформацією мера столиці Віталія Кличка, у Дніпровському районі уламок ракети впав поблизу підстанції швидкої медичної допомоги. Пожежі, руйнувань та потерпілих немає.

За іншою адресою у дворі житлового будинку уламок пошкодив автомобіль.

Тим часом у Софіївській Борщагівці триває розбір завалів зруйнованих будинків. У Мережі з’явилися фото наслідків удару.

Наслідки атаки / © Associated Press

Наслідки атаки / © Associated Press

Наслідки атаки / © Associated Press

Наслідки атаки / © Associated Press

Наслідки атаки / © Associated Press

Наслідки атаки / © Associated Press

Наслідки атаки / © Associated Press

Наслідки атаки / © Associated Press

Наслідки атаки / © Associated Press

Наслідки атаки / © Associated Press

Нагадаємо, у ніч проти 22 лютого Росія атакувала Україну десятками ракет різних типів та 297 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей.

Основні напрямки удару — Київщина, Одещина, Кіровоградщина та Полтавщина.

Зафіксовано влучання 14 ракет та 23 ударних дронів на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) безпілотників на 5 локаціях.

666
