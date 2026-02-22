- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 666
- Час на прочитання
- 1 хв
Замість будинків - руїни та завали: наслідки атаки по Києву у фото
Під атакою опинилося передмістя Києва. Щонайменше відомо про двох постраждалих.
Сьогодні, 22 лютого, росіяни атакували Київ та область. Унаслідок нічної комбінованої атаки зафіксовані руйнування у чотирьох районах столиці.
За інформацією мера столиці Віталія Кличка, у Дніпровському районі уламок ракети впав поблизу підстанції швидкої медичної допомоги. Пожежі, руйнувань та потерпілих немає.
За іншою адресою у дворі житлового будинку уламок пошкодив автомобіль.
Тим часом у Софіївській Борщагівці триває розбір завалів зруйнованих будинків. У Мережі з’явилися фото наслідків удару.
Нагадаємо, у ніч проти 22 лютого Росія атакувала Україну десятками ракет різних типів та 297 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей.
Основні напрямки удару — Київщина, Одещина, Кіровоградщина та Полтавщина.
Зафіксовано влучання 14 ракет та 23 ударних дронів на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) безпілотників на 5 локаціях.