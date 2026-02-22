- Дата публікації
Київ


Атака РФ по Києву: Кличко озвучив наслідки
Наслідки атаки РФ є у кількох районах Києва.
Стали відомі остаточні наслідки російської атаки по Києву. На щастя, минулося без загиблих.
Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко.
Де у Києві є наслідки удару РФ
За даними влади, у:
Дніпровському районі — уламок ракети впав поблизу підстанції швидкої медичної допомоги. На щастя, без пожежі, руйнувань та потерпілих. У дворі житлового будинку за іншою адресою уламок пошкодив автомобіль.
«Уламки виявили на відкритій території та в дворі одного з будинків. Та в парковій зоні навпроти однієї з багатоповерхівок», — зазначив Кличко.
Святошинському районі — пошкоджені вікна в кількох житлових будинках. Потерпілих немає. Вибиті вікна також в офісному приміщенні.
Деснянському районі — падіння уламків ракети на відкритій місцевості.
Подільському районі — уламки впали на відкритій території. Займання не сталося.
Нагадаємо, росіяни 22 лютого масовано вдарили по Києву. У Мережі з’явилися відео, на якому видно потужну пожежу. Очевидці повідомляли, що внаслідок атаки РФ палають приватні будинки на Софіївській Борщагівці.
Як зазначив Кличко, госпіталізовано двоє постраждалих — жінку та дитину. Попередньо, сталося падіння уламків в приватному секторі.
Також у КМВА не підтвердили інформацію щодо пошкодження багатоповерхового житлового будинку в Святошинському районі.