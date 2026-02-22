ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
182
Час на прочитання
1 хв

Атака РФ по Києву: Кличко озвучив наслідки

Наслідки атаки РФ є у кількох районах Києва.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака по Києву / Ілюстартвне фото

Атака по Києву / Ілюстартвне фото / © ДСНС

Стали відомі остаточні наслідки російської атаки по Києву. На щастя, минулося без загиблих.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

Де у Києві є наслідки удару РФ

За даними влади, у:

  • Дніпровському районі — уламок ракети впав поблизу підстанції швидкої медичної допомоги. На щастя, без пожежі, руйнувань та потерпілих. У дворі житлового будинку за іншою адресою уламок пошкодив автомобіль.

«Уламки виявили на відкритій території та в дворі одного з будинків. Та в парковій зоні навпроти однієї з багатоповерхівок», — зазначив Кличко.

  • Святошинському районі — пошкоджені вікна в кількох житлових будинках. Потерпілих немає. Вибиті вікна також в офісному приміщенні.

  • Деснянському районі — падіння уламків ракети на відкритій місцевості.

  • Подільському районі — уламки впали на відкритій території. Займання не сталося.

Нагадаємо, росіяни 22 лютого масовано вдарили по Києву. У Мережі з’явилися відео, на якому видно потужну пожежу. Очевидці повідомляли, що внаслідок атаки РФ палають приватні будинки на Софіївській Борщагівці.

Як зазначив Кличко, госпіталізовано двоє постраждалих — жінку та дитину. Попередньо, сталося падіння уламків в приватному секторі.

Також у КМВА не підтвердили інформацію щодо пошкодження багатоповерхового житлового будинку в Святошинському районі.

Дата публікації
Кількість переглядів
182
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie