Атака РФ по Києву: Кличко озвучив наслідки

Атака по Києву / Ілюстартвне фото / © ДСНС

Стали відомі остаточні наслідки російської атаки по Києву. На щастя, минулося без загиблих.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

Де у Києві є наслідки удару РФ

За даними влади, у:

Дніпровському районі — уламок ракети впав поблизу підстанції швидкої медичної допомоги. На щастя, без пожежі, руйнувань та потерпілих. У дворі житлового будинку за іншою адресою уламок пошкодив автомобіль.

«Уламки виявили на відкритій території та в дворі одного з будинків. Та в парковій зоні навпроти однієї з багатоповерхівок», — зазначив Кличко.

Святошинському районі — пошкоджені вікна в кількох житлових будинках. Потерпілих немає. Вибиті вікна також в офісному приміщенні.

Деснянському районі — падіння уламків ракети на відкритій місцевості.

Подільському районі — уламки впали на відкритій території. Займання не сталося.

Нагадаємо, росіяни 22 лютого масовано вдарили по Києву. У Мережі з’явилися відео, на якому видно потужну пожежу. Очевидці повідомляли, що внаслідок атаки РФ палають приватні будинки на Софіївській Борщагівці.

Як зазначив Кличко, госпіталізовано двоє постраждалих — жінку та дитину. Попередньо, сталося падіння уламків в приватному секторі.

Також у КМВА не підтвердили інформацію щодо пошкодження багатоповерхового житлового будинку в Святошинському районі.