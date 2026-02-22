ТСН в социальных сетях

Киев
370
1 мин

Вместо домов – руины и завалы: последствия атаки по Киеву в фото

Под атакой оказался пригород Киева. По меньшей мере, известно о двух пострадавших.

Анастасия Павленко
Последствия атаки

Последствия атаки / © Associated Press

Сегодня, 22 февраля, россияне атаковали Киев и область. В результате ночной комбинированной атаки зафиксированы разрушения в четырех районах столицы.

По информации мэра столицы Виталия Кличко, в Днепровском районе обломок ракеты упал вблизи подстанции скорой медицинской помощи. Пожаров, разрушений и пострадавших нет.

По другому адресу во дворе жилого дома обломок повредил автомобиль.

Между тем, в Софиевской Борщаговке продолжается разбор завалов разрушенных домов. В Сети появились фото последствий удара.

Последствия атаки / © Associated Press

Последствия атаки / © Associated Press

Последствия атаки / © Associated Press

Последствия атаки / © Associated Press

Последствия атаки / © Associated Press

Последствия атаки / © Associated Press

Последствия атаки / © Associated Press

Последствия атаки / © Associated Press

Последствия атаки / © Associated Press

Последствия атаки / © Associated Press

Напомним, в ночь на 22 февраля Россия атаковала Украину десятками ракет разных типов и 297 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство враждебных целей.

Основные направления удара — Киевщина, Одесчина, Кировоградщина и Полтавщина.

Зафиксировано попадание 14 ракет и 23 ударных дронов на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) беспилотников на 5 локациях.

