Вместо домов – руины и завалы: последствия атаки по Киеву в фото
Под атакой оказался пригород Киева. По меньшей мере, известно о двух пострадавших.
Сегодня, 22 февраля, россияне атаковали Киев и область. В результате ночной комбинированной атаки зафиксированы разрушения в четырех районах столицы.
По информации мэра столицы Виталия Кличко, в Днепровском районе обломок ракеты упал вблизи подстанции скорой медицинской помощи. Пожаров, разрушений и пострадавших нет.
По другому адресу во дворе жилого дома обломок повредил автомобиль.
Между тем, в Софиевской Борщаговке продолжается разбор завалов разрушенных домов. В Сети появились фото последствий удара.
Напомним, в ночь на 22 февраля Россия атаковала Украину десятками ракет разных типов и 297 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство враждебных целей.
Основные направления удара — Киевщина, Одесчина, Кировоградщина и Полтавщина.
Зафиксировано попадание 14 ракет и 23 ударных дронов на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) беспилотников на 5 локациях.