Найважча зима за 4 роки війни: Кличко про критичну ситуацію з теплом і світлом у Києві

Блекаут у Києві / © ДСНС

Реклама

Ситуація в Києві з опаленням та електроенергією дуже складна. Подібного масштабу — вперше за 4 роки повномасштабної війни.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

За його даними, станом на сьогодні близько 400 багатоповерхових будинків Києва залишаються без опалення з 6 тисяч, де не було теплопостачання після масованої атаки 9 січня. Частині з цих 400 будинків Кличко обіцяє подати тепло сьогодні до вечора.

Реклама

«Комунальники наші працюють і вдень, і вночі. Ремонтують пошкоджену ворогом інфраструктуру, щоб повернути людям необхідні послуги. Ситуація з теплом на правому березі вже стабільніша, складніша — на лівому березі міста», — зазначив очільник міста.

Мер визнав, що ситуація ж з енергопостачанням, від якого залежить забезпечення комунальних послуг, залишається дуже складною. Наразі Київ живе за екстреними графіками відключень світла. Погодинні графіки не діють.

За інформацією компанії ДТЕК, мешканці міста зараз близько 3 годин зі світлом і до 10, а подекуди й більше — без нього. Енергетики пояснюють, що час може змінюватися, адже пошкоджена енергосистема працює в аварійних умовах. Впливає ще й погода та перевантаження мереж.

Тому Кличко попередив, що аварійні відключення триватимуть.

Реклама

«Про це треба говорити чесно. Щоб люди розуміли ситуацію», — пояснив він.

Пункти обігріву та гарячі обіди

Мер Києва також прозвітував, що наразі у столиці працюють 1200 пунктів обігріву. Люди можуть там зігрітися, зарядити свої пристрої, випити гарячого чаю.

Департаменту соціальної політики КМДА і районним держадміністраціям міста було доручено забезпечувати один раз на добу гарячим харчуванням тих мешканців, які стоять на обліку в територіальних центрах районів. Це переважно одинокі літні люди, більшість з яких не пересувається сама, тобто лежачі.

Також міська влада обіцяє надати харчування для осіб, які можуть самостійно пересуватися, але не мають можливості приготувати їжу вдома.

Реклама

Раніше в Міненерго попередили: навіть коли прогнозовані погодинні відключення у Києві повернуться, графіки будуть жорсткими.

Нагадаємо, що в Києві сотні будинків залишаються без опалення, а місто перейшло на екстрені відключення світла.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: У КИЄВІ — ХОЛОДНО та ТЕМНО! НАСЛІДКИ ДЕДАЛІ СТРАШНІШІ! ЯК ЗБЕРЕГТИ ТЕПЛО?