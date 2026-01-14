ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
99
Час на прочитання
2 хв

Найважча зима за 4 роки війни: Кличко про критичну ситуацію з теплом і світлом у Києві

Кличко попередив киян про тривалі відключення світла та проблеми з теплом.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Блекаут у Києві

Блекаут у Києві / © ДСНС

Ситуація в Києві з опаленням та електроенергією дуже складна. Подібного масштабу — вперше за 4 роки повномасштабної війни.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

За його даними, станом на сьогодні близько 400 багатоповерхових будинків Києва залишаються без опалення з 6 тисяч, де не було теплопостачання після масованої атаки 9 січня. Частині з цих 400 будинків Кличко обіцяє подати тепло сьогодні до вечора.

«Комунальники наші працюють і вдень, і вночі. Ремонтують пошкоджену ворогом інфраструктуру, щоб повернути людям необхідні послуги. Ситуація з теплом на правому березі вже стабільніша, складніша — на лівому березі міста», — зазначив очільник міста.

Мер визнав, що ситуація ж з енергопостачанням, від якого залежить забезпечення комунальних послуг, залишається дуже складною. Наразі Київ живе за екстреними графіками відключень світла. Погодинні графіки не діють.

За інформацією компанії ДТЕК, мешканці міста зараз близько 3 годин зі світлом і до 10, а подекуди й більше — без нього. Енергетики пояснюють, що час може змінюватися, адже пошкоджена енергосистема працює в аварійних умовах. Впливає ще й погода та перевантаження мереж.

Тому Кличко попередив, що аварійні відключення триватимуть.

«Про це треба говорити чесно. Щоб люди розуміли ситуацію», — пояснив він.

Пункти обігріву та гарячі обіди

Мер Києва також прозвітував, що наразі у столиці працюють 1200 пунктів обігріву. Люди можуть там зігрітися, зарядити свої пристрої, випити гарячого чаю.

Департаменту соціальної політики КМДА і районним держадміністраціям міста було доручено забезпечувати один раз на добу гарячим харчуванням тих мешканців, які стоять на обліку в територіальних центрах районів. Це переважно одинокі літні люди, більшість з яких не пересувається сама, тобто лежачі.

Також міська влада обіцяє надати харчування для осіб, які можуть самостійно пересуватися, але не мають можливості приготувати їжу вдома.

Раніше в Міненерго попередили: навіть коли прогнозовані погодинні відключення у Києві повернуться, графіки будуть жорсткими.

Нагадаємо, що в Києві сотні будинків залишаються без опалення, а місто перейшло на екстрені відключення світла.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: У КИЄВІ — ХОЛОДНО та ТЕМНО! НАСЛІДКИ ДЕДАЛІ СТРАШНІШІ! ЯК ЗБЕРЕГТИ ТЕПЛО?

Дата публікації
Кількість переглядів
99
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie