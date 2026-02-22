В Киеве и области на завтра объявили І уровень опасности

Киев / © ТСН

В Киеве и области 23 февраля ожидается налипание мокрого снега и гололедица на дорогах. Объявлен I уровень опасности, который обозначается желтым цветом.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА в Telegram.

Синоптики прогнозируют облачную погоду в течение всего дня с мокрым снегом, местами с дождем. Температура воздуха ночью и днем ожидается около 0 градусов по Цельсию. Ветер северо-западный со скоростью 7-12 метров в секунду.

Городские власти и коммунальные службы призывают водителей и пешеходов быть максимально внимательными и осторожными, соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать травматизма, падений и дорожно-транспортных происшествий.

Отмечается, что даже при непрерывной работе коммунальных служб гололедица и скользкие участки дороги, вызванные колебаниями температуры и осадками, могут возникать повторно в течение дня. Водителям советуют соблюдать безопасную дистанцию и снижать скорость, пешеходам — выбирать обувь с протекторами, а также быть осторожными при переходе улиц.

Наблюдения синоптиков также предупреждают о возможных кратковременных изменениях погодных условий, локальных снежных заносах и опасных участках на мостах и подъемах.

Напомним, ранее мы писали о том, что 23 февраля, в большинстве областей Украины ожидается дождь и мокрый снег.В восточных областях предполагается облачная погода, но без существенных осадков.